Abogado de Carlos Pareja dice que el documento de la cooperación eficaz está desaparecido

Miguel Revelo, abogado de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, indicó la mañana de este 15 de noviembre del 2018 que el acuerdo de cooperación eficaz que firmó en septiembre del 2017 con la Fiscalía se encuentra desparecido.

"No sé desde qué momento se perdió, los que sí puedo decir es que la cooperación no está en la Fiscalía", dijo está mañana mientras acompañaba a su cliente para que rindiera una versión en una nueva investigación por supuesto tráfico de influencias en la Refinería de Esmeraldas.



Revelo indicó que espera que la Fiscalía le comunique en estos días dónde se encuentra ese documento, ya que hasta el momento su cliente no ha recibido los beneficios de la cooperación eficaz, por ejemplo, sentencias reducidas a cambio de información veraz y comprobable.



"Hemos encontrado muchas trabajas en la Fiscalía. El fiscal actual (Paúl Pérez) nos ha dado todo el apoyo. Hemos estado trabajando. Pero hay un 10% de funcionarios que boicotea el trabajo. Vamos a estar a la espectativa que se cumpla con nuestro colaborador", dijo.



Sobre el supuesto boicot explicó que "ciertos funcionarios no han permitido que fluya la cooperación". No ahondó más en esto.



Aún así, Revelo aseguró que a través de los impulsos fiscales se ha establecido que los investigadores siguen las pistas entregadas por Pareja Yanuzzelli.



Él está detenido desde el 2017 y tiene cuatro sentencias, que sumadas dan 31 años de cárcel, por delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado y asociación ilícita. Ninguna de los fallos se encuentra en firme, ya que fueron apelados.