Abogado de Paola Pabón dice que Gobierno se comprometió a trasladarla a la Casa de Confianza de Chillogallo

Freddy Ron, abogado de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, informó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad se comprometió a trasladar a la funcionaria a la Casa de Confianza de Chillogallo, ubicada en el sur de Quito. Así lo informó pasadas las 19:00 de este miércoles, 18 de diciembre del 2019, luego de asistir a una reunión para tratar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pabón cumple prisión preventiva desde el 14 de octubre pasado, por un proceso penal por presunta rebelión durante el paro de octubre. Actualmente está recluida en la cárcel de Cotopaxi.



Ron, sin embargo, cuestionó la medida, pues la defensa de Pabón pedía que se salvaguardaran tres derechos: a la vida, a su integridad personal y a “los derechos políticos de todos quienes votaron por la Prefecta, que son más de 300 000 personas”.



Cecila Chacón, secretaria de Derechos Humanos, encabezó una reunión con familiares y abogados de Pabón, así como del activista Christian González. También con representantes del exasambleísta, Virgilio Hernández. Los tres están procesados por presunta rebelión. El 6 de diciembre pasado, la CIDH dictó medidas cautelares a favor de los apresados.



En la cita se preveía consensuar la aplicación de las medidas de protección para los detenidos. En el caso de Christian González, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad se comprometió a revisar su estado de salud y trasladarlo a la cárcel 4. Así lo manifestó su abogado, Fausto Jarrín. El activista permanece recluido en la cárcel de El Inca.

En el caso de Hernández, su defensa señaló que no cree oportuno solicitar un cambio de centro de detención, pues cumple prisión preventiva en la cárcel 4, al norte de Quito. Hasta ese predio será trasladado González.



Este miércoles la ministra de Gobierno, María Paula Romo, refirió que en las medidas cautelares de la CIDH se pide al Estado ser responsable por garantizar la vida y la integridad de Pabón, Hernández y González. “La CIDH ha dicho que se tomen las medidas que impliquen la mayor garantía de seguridad a su vida, en concierto con sus representantes”, señaló.



Refirió que la CIDH no adelantó criterios sobre la culpabilidad o inocencia de Pabón y que tampoco dice que la prefecta se debe defender en libertad, como piden sus abogados. “Eso tendrá que definirlo un juez, si así lo considera”, sostuvo Romo.



La defensa de Pabón cuestionó que a las reuniones de este miércoles no hayan asistido representantes de la Presidencia, del Ministerio de Gobierno ni de la Fiscalía.