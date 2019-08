Abogado de Laura Terán: Los e-mails hallados en la computadora tienen fecha, nombres, documentos y hasta sentencias sin firmas de jueces

LEA TAMBIÉN

Luis Muñoz, abogado de Laura Terán, durante una entrevista en EL COMERCIO este jueves 1 de agosto del 2019, indicó que su defendida está siendo protegida por la Fiscalía y que siente confianza en la investigación que lleva adelante la institución sobre el caso Sobornos 2012 – 2016.

La Fiscalía tiene en su poder 12 000 correos de las procesadas Pamela Martínez y Laura Terán y muchos de estos detallan cómo el gobierno de Rafael Correa manejó la justicia y hasta la Contraloría.



El abogado indicó que Laura Terán era asistente de Pamela Martínez y que estaba fuera del despacho. Las personas llegaban hasta donde Terán y ella les hacían pasar hasta donde estaba Pamela Martínez.



Terán llevaba una bitácora donde todos los hechos los iba subiendo a una nube. “Una funcionaria que tenía como obsesión el orden y por esa misma razón le absorbió el gobierno y terminó lastimosamente en la cárcel. Laura Terán pactaba reuniones solo con Pamela Martínez”, indicó Muñoz.

Acerca de la forma de captación del dinero, Luis Muñoz sostuvo que la información que está en estudio de la Fiscalía, tiene varias partes y que una es el dinero que captaban para financiar campañas electorales, pero la parte “grave es que estás mismas empresas eran contratistas del Estado. Deja una falta de transparencia en los actos públicos del estado y lo peor el daño en la fe pública. La Administración grosera por parte del gobierno, meterse en procesos hasta del fútbol, el control total de la justicia”.



Uno de los temas que se menciona en las correspondencias son los relacionados al caso 30-S. Terán indicó que uno de esos casos le preocupó porque no conocía que un niño había sido herido de bala en el 30-S y que al padre del menor del dieron trabajo en el correo como una forma de “callar testigos”. También dijo que hay correos donde se nombra a Fidel Araujo, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, Klever Jiménez, Pepe Acacho, entre otros varios nombres.



Luis Muñoz indicó que los correos tienen fecha, nombres, documentos, sentencias sin firmas de jueces, que luego serían entregados a las partes. Terán lo que hacía es corregir la redacción, las faltas ortográficas y subir a la nube, ella le entregaba a Pamela Martínez que tenía relación directa con la Presidencia, enfatizó.



“Hay cosas que yo no entiendo, pero aparecen registrados en el email, por miles. Se metieron en todo. No es un tema excepcional, el modus operandi da resultados, en nombramientos, por ejemplo, varias listas y personas políticos que le mandaban a Pamela Martínez, y que luego les daban los nombramientos. Los concursos eran una farsa, el acto de piratería fue ejecutado a diestra y siniestra”, dijo Muñoz.



Acerca de Alexis Mera dijo que él tiene que saber que se conoce la verdad, que no la puede decir por falta de documentos, pero que saben lo que hizo. “Maniataron al poder judicial, comenzaron con un oficio atemorizando a los jueces, amedrentaron, eso es ir contra la Constitución”, dijo Muñoz.



La condición para la defensa era que se entregue todas las pruebas que había a la Fiscalía, indicó el abogado de Laura Terán. Además, informó que no se han acogido a la cooperación eficaz, pero que luego del atentado la Fiscalía personalizó la seguridad de ella y su familia. Adelantó que en algún momento se debatirá y se informará sobre algún acuerdo con la Fiscalía.