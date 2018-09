Abogado dice que director de la Judicatura interfirió en la justicia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Holger Gavilánez Yánez presentó el pasado 10 de septiembre una queja ante el Consejo de la Judicatura transitoria en contra del director del organismo, Juan Vizueta, por presunta interferencia en la justicia.

Gavilánez es el defensor de la familia de la teniente de las Fuerzas Armadas Blanca Jaramillo Murillo, quien falleció en el 2015 durante un accidente de tránsito. Con ella sigue dos causas civil y penal en contra del exnovio de la joven por supuesto uso de documentos falsos para el cobro de un seguro de vida.



El abogado denuncia una supuesta manipulación judicial. Aduce que Vizueta estuvo al frente de la defensa de la parte delatada hasta un mes después de haber sido nominado como director de la Judicatura, cargo que alcanzó el pasado 19 de julio. Según Gavilánez, Vizueta debió renunciar inmediatamente a los casos, al igual que los abogados de su estudio jurídico, quienes continúan en las dos causas.



¿Cuál es la denuncia que ha presentado contra el abogado Vizueta ante el CJ?

La injerencia de parte de él, con sus abogados del consorcio jurídico Vizueta-Ronquillo: Angie Rojas y Silvio Enríquez que conforman parte del estudio. Ellos actúan en las dos causas civil y penal que se sigue en la unidad judicial de Samborondón tras la muerte de una oficial de las Fuerzas Armadas.



¿Cuál es el cuestionamiento?

Que el abogado Juan Vizueta actuó como defensa de una causa penal hasta el 28 de agosto del 2018 cuando, a través de sus abogados, se le desautorizó en la defensa. Asimismo en la causa civil se le desautorizó el pasado 24. Eso ha conllevado que haya fallos en contra de mis clientes donde en el tribunal penal den una sentencia absolutoria a favor del defendido del doctor Vizueta.

¿Usted cree que hubo injerencia del doctor Vizueta?

De hecho hubo injerencia. El día 11 de julio hubo una audiencia por la causa penal que fue suspendida sin ningún justificativo, lo cual conllevó a una demora para reinstalarse el 28 de agosto, el mismo día en el que los abogados de Vizueta lo desautorizan. Pero en ambas causas, Vizueta jamás él presentó un escrito donde renuncia a la defensa de él y su estudio jurídico en las causas que nosotros sustanciamos.



¿Debía renunciar?

Mientras no renuncie o presente un escrito formalmente o sea proveído por un juez sigue siendo activamente abogado dentro de un proceso.



¿Dónde se prohíbe eso?

El artículo 109, numeral 6, del Código Orgánico de la Función Judicial es determinante. Dice que como infracciones gravísimas la o al servidor judicial se le impondrá sanción de destitución por las siguientes infracciones disciplinarias: ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona. En los dos casos que sigo: el juicio 2636 en el Albán Borja y el 0749 en Samborondón están interviniendo los abogados de Juan Vizueta hasta la presente fecha.



¿Sienten que se les perjudicó?

Esto ocasionó otras cosas. En Samborondón nombraron nuevos jueces, los que estaban fueron cambiados. Se suspendió la audiencia que era el 9 de agosto y transcurrió más de 35 días hasta que se dé. En el caso que se lleva en el Albán Borja se suspendió por 45 días.

Pero el cambio de Samborondón estaba relacionado al caso de Iván Espinel…

Nada tenían que ver los jueces en ese caso.

Pero Vizueta ha dicho que no ha seguido actuando como abogado en los procesos que seguía tras asumir el cargo en la Judicatura...

Sus abogados presentaron el primer escrito con la desautorización el 24 de agosto, después de 35 días de haber sido posesionado. No está firmado por él, hasta el momento no está proveído el escrito, sigue siendo abogado. Por tanto, sigue siendo abogado, un abogado pierde la calidad de defensor una vez que el procesado le haya sustituido o el abogado haya presentado un escrito firmado por él renunciando a la defensa de la causa.



A Vizueta se lo ha ratificado en su cargo ¿Cómo ve eso?

Es lamentable porque prácticamente son los mismos tres vocales que le designaron director del Consejo de la Judicatura los que le han ratificado. Yo solicito al CJ que procedan a investigar para que tengamos un debido proceso y se ratifique mi denuncie o se desvanezca cuando el doctor Vizueta presente sus pruebas. Esperamos que Participación Ciudadana nos reciba.