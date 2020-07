Abogado de Eliseo Azuero: 'no puedo decir en dónde se encuentra el asambleísta'

LEA TAMBIÉN

El paradero del asambleísta por Sucumbíos, Eliseo Azuero, es incierto. Su abogado Jorge Luis Ortega señaló la mañana de este lunes 20 de julio del 2020 que no puede revelar su ubicación en estos momentos.

“No le puedo decir… no le puedo dar la información”. Esa fue la respuesta de Rodríguez a una consulta que hizo este Diario para conocer el paradero de Azuero.



El abogado tampoco precisó si su cliente se encontraba aún en el país.



Aclaró que existe la posibilidad de que el político se entregue a las autoridades. “Estamos evaluando con los médicos la condición física, con base en su salud y tomaremos decisiones”.



Ortega añadió que la defensa presentó esta mañana (20 de julio) la apelación a la prisión preventiva que ordenó el viernes 17 de julio del 2020 el juez Marco Rodríguez.



El legislador enfrenta una orden de captura desde ese día tras la decisión de Rodríguez de dar paso a la vinculación dentro de un caso de delincuencia organizada en la que también está involucrado el exasambleísta por Manabí, Daniel Mendoza.



El juez ordenó emitir la boleta de localización y captura debido a que Azuero y otros tres procesados no comparecieron a la audiencia de vinculación.



Esto ocurrió a pesar de que en un escrito publicado la víspera, el asambleísta había señalado que iba a estar presente “personalmente” y que iba a anteponer su honra a su vida.



El legislador ha señalado que tiene cardiopatías y enfermedades catastróficas que podrían empeorar su cuadro clínico en caso de contraer covid-19.



Se buscó tener una versión del político, pero no contestó su celular, ni los mensajes enviados.



Desde su departamento de comunicación señalaron que tampoco tienen contacto con él.