Abogado de Daniel Salcedo dice que su defendido 'no puede hablar, solo gesticula'; Fiscalía tomará su versión

La diligencia judicial está agendada para las 13:30 de este viernes 3 de julio de 2020. Agentes de la Fiscalía acudirán al Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil para tomar la versión de Daniel Salcedo, acusado por presuntos actos de corrupción en hospitales públicos.

Su abogado defensor, Luigi García, ha señalado que también acudirá a la diligencia.



Sin embargo, menciona que su cliente se mantiene en un estado grave de salud y que no puede hablar o mantener conversaciones. “Él no puede hablar, solo gesticula y asiente con la cabeza”, aseguró el jurista.



García también ha mencionado que Salcedo es dueño de 11 empresas y dice que solo una ha mantenido contratos con el Estado. Añade que ninguna adjudicación ha sido con hospitales públicos de Guayaquil.



Por eso, afirma no entender el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía.



El abogado también aclaró que su cliente colaborará con las investigaciones de la Fiscalía, pero ha negado que participaran de una cooperación eficaz. “El que coopera eficazmente acepta su culpabilidad en los hechos y Daniel ejerce su defensa desde la inocencia”, indicó.

Grupos de élite de la Policía custodian a Daniel Salcedo, herido en un accidente de avioneta el lunes 8 de junio y procesado por presunto peculado. Foto: Captura de pantalla.



Actualmente, Salcedo enfrenta tres procesos judiciales por presuntos delitos de peculado, fraude procesal y lavado de activos.



Este último en torno a bienes y capitales que mantiene dentro y fuera del Ecuador. La Fiscalía rastrea todas sus transacciones económicas y la justificación de sus propiedades.



En torno al delito de fraude procesal, la Fiscalía lo investiga por intentar “huir” del país en una avioneta a inicios del mes de junio.



La aeronave se accidentó en Tumbes (Perú) el pasado lunes 8 de junio. Salcedo viajaba junto a Jocelyn Mieles y otras personas en una avioneta de propiedad del empresario Alfredo Adum Ziadé.