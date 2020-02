El abogado del expresidente Correa dice que el caso Sobornos se inició con ‘información obtenida ilícitamente’

LEA TAMBIÉN

El abogado del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, solicitó al Tribunal del caso Sobornos que admita una prueba obtenida en el último momento. Su pedido lo hizo la noche del jueves 27 de febrero del 2020 durante el juicio por cohecho. Dijo que la prueba es un CD, que le fue entregado "por una fuente anónima" y al que sometió a una pericia informática privada hecha en Colombia.

Dijo que los resultados de la experticia demostrarían que el caso Sobornos se inició con información que no se encontraba en ninguna computadora, sino que fue obtenida a través de esuchas ilícitas y seguimientos por aparatos de inteligencia del actual Gobierno.



El procurador, Íñigo Salvador, solicitó al Tribunal que rechace el pedido pues, según él, atenta a la seguridad jurídica del proceso. Criticó el origen del CD, pues no se sabe de dónde provendría y dijo que no se ha guardado ninguna cadena de custodia.



El Tribunal deliberó por 40 minutos. Al final su decisión fue rechazar la petición de Jarrín por "improcedente".



El juez principal, Iván León, dijo que el debate sobre la legalidad o la

ilegalidad de una prueba debía hacerse en la etapa de instrucción fiscal, que es la fase de investigación y durante la audiencia preparatoria de juicio, en donde se analizan si existieron violaciones en la conducción de la investigación o diligencias.



Para Jarrín, la decisión del Tribunal atenta al derecho a la defensa de su cliente. Dijo que está resolución demostraría que el expresidente es perseguido por el actual Gobierno.



Sobre las razones por las que no presentó antes, en la fase legal oportuna, añadió que no sabía y que recién "hace dos semanas" conoció sobre este disco.



"Lo que he pedido es que a ese CD se haga una pericia, para que esa pericia imparcial le dé al país un atisbo de verdad".



Dijo que el CD pone "en tela de dudas" en proceso judicial, pues los expertos que contrató concluyeron que en el 2018 se hicieron las últimas modificaciones a los documentos hallados por la Fiscalía sobre la contabilidad de los supuestos aportes a Alianza País.



Indicó que acudirá a instancias internacionales. El jurista también pidió al Tribunal que reciba como prueba nueva el informe del CNE sobre los fondos de Alianza País usados para las campañas políticas en el gobierno de Correa. Ese documento concluye que no existió anomalías en el uso de los fondos de campaña. Sin embrago, el Procurador también criticó este pedido, pues el informe del CNE tiene que ver sobre los fondos lícitos y el caso Sobornos tienen relación con fondos de supuesto origen ilícito. Al final, el Tribunal también lo rechazó.