¿Por qué Carlos Luis Morales acudió sin grillete a su despacho en la Prefectura del Guayas?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, no tiene puesto un grillete electrónico. Así lo confirmó su abogado Carlos Luis Sánchez, la tarde de este jueves, 4 de junio del 2020.

Según el jurista, a pesar de que un juez dispuso que su defendido utilice un grillete electrónico, las autoridades no lo colocaron por falta de dispositivos.



“Eso no es culpa nuestra, al parecer no tenían disponibilidad en ese momento y hay un proceso que debe agotar el Ministerio de Gobierno con la Policía” señaló la defensa del prefecto Morales.



Además, añadió que el oficial a cargo del operativo les explicó que la máxima autoridad del Guayas debía comunicarse con ellos estos días “para proceder a la colocación del grillete".



La orden judicial del uso del dispositivo se emitió la madrugada de hoy, tras la audiencia de formulación de cargos por presunto delito de tráfico de influencias.

​

En la diligencia, un juez penal dispuso el uso del grillete sea una medida alternativa a la prisión preventiva.



También ordenó la prohibición de salida del país y una presentación periódica.



La defensa del Prefecto indicó que pese a la falta del equipo, su defendido no tiene intención de evadir la investigación o fugarse del país.