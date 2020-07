Abogado de Eliseo Azuero dice que presunto diálogo con Daniel Mendoza no consta en el expediente

LEA TAMBIÉN

Un presunto diálogo entre el exasambleísta Daniel Mendoza y el legislador Eliseo Azuero, quien pertenece al Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) se hizo pública la noche de este jueves 16 de julio del 2020.

El abogado de Azuero, Jorge Luis Ortega, dice que esos presuntos diálogos no constan en el expediente fiscal. En la supuesta conversación, ambos se refieren a presuntos acuerdos económicos y políticos.



Fue difundida por Ecuavisa y se habría dado luego de las detenciones registradas en Manabí el 14 de mayo pasado.



Ese día, en una operación policial y de la Fiscalía se detuvo a nueve sospechosos en Manabí. Entre ellos está el asesor de Mendoza.



Esto derivó en una investigación penal en contra del Legislador por el delito de delincuencia organizada.



A continuación, la transcripción de la supuesta conversación.



Mendoza: Estos manes que están adentro (detenidos) primero están súper nerviosos, porque aparentemente decían que se los iba a dejar solos.



Azuero: Eso no vamos a hacer.



Mendoza: Ya, entonces el mensaje era que supuestamente iban a hablar y que iban a nombrarme a mí, iban a nombrarte a ti, o sea, nerviosos.



Azuero: ¿Hablan de mí o solo hablan de asambleístas?



Mendoza: Hablan de asambleístas. Hasta ahora tú debes estar consciente que yo no tengo medio centavo.



En esta charla, que fue procesada por peritos, Mendoza y Azuero se refieren a Jorge Jalil y René Tamayo del servicio de contratación de obras (Secob), actualmente procesados.



En otra parte de la conversación se dice lo siguiente:



Azuero: Él me llamó



Mendoza: Cuál?



Azuero: Jalil. Hablamos. Tamayo vino.



Mendoza: ¿Vino?



Azuerto: Sí, pero él es como todo el mundo. Te dice y ¿qué hago con esto?



Mendoza: ¿Se gastaron?



Azuero: Me imagino que sí, pues y ¿entonces?



Mendoza: Los primeros 370 que tú dijiste. Eso lo dieron a quienes eran como 90 por asambleísta.



Azuero: Pero hermano, entre el Freddy hasta….



Mendoza: Pero es que debemos de saber con quiénes contamos, porque la vía es jurídica y política.



Azuero: Ya voy a hablar con él, yo.



Mendoza: Sí, pero no solamente para el tema de la plata, ¿sí me entiendes?



Azuero: Te entiendo. Pedirle a Romero que dé, imposible , pedirle a Mechita, imposible.



Mendoza: Meche también cogió, pero Meche puede hablar con César, pues loco. Tú estabas hablando con ellos.



Azuero: Yo nunca les di, yo no le di a ninguno de ellos.



Mendoza: ¿Sino? ¿Jalil?

Escúchame. Yo no creo que tú debas asumir la responsabilidad de cubrir esos montos.



Azuero: Es que en parte yo estoy como cabeza, tú no les conoces, tú, le conozco a Tello.



Mendoza: Tello también recibió. Wacho también recibió. Pero tú tienes que pedirle que lo aprieten a César y María Paula, pues.



En otro extracto de la conversación, se refieren a otras personas.



Azuero: Yo les puedo decir a ellos: Saben qué muchachos, tenemos que presionar bien a María Paula.



Mendoza: Tú me contaste la historia de cómo pusieron a Tamayo que te cabreaste, al día siguiente María Paula cogió y te puso a Tamayo. Ella sabe a quién responde políticamente su espacio y no es precisamente a mí. Ella sí sabe a quién le dieron ese espacio. Fue a tu bancada, a través tuyo tu bancada no fue solamente a ti.



Azuero: Tú sabes que soy de palabra. A ver si consigo unos 70, 50, 70 para poder ayudar. No puedo hacer más de mi parte.



Mendoza: Ya pues. No les pidas, hermano. No creo que tú no quieras utilizarlos a ellos para presionar a César, claro. Para presionar a César y para presionar no les pidan nada. Que te devuelvan. Nada de lo que se les pidió, pero sí les pides que le sienten a César y le digan: Presidente, cuidado con ese tema. O sea, queremos, lo que queremos



Azuero: Ella tiene que proteger a todos. La ayuda de María Paula para ellos. Yo voy a hablar con María Paula. Mañana yo busco el mecanismo y para serte sincero estaba pensando en decirle sí cogieron los amigos. A ella, como amiga, le voy a decir: María Paula, tan complicado está todo esto y puede reventar. Yo le voy a decir, yo sé, yo sé que todos, todos, no te voy a dar nombres, han pedido espacios y todo eso un relajo de esos, todo mundo sale. No vaya a ser que tú salgas salpicado. .



Mendoza: Ella está cuidando su perfil político.



Esta presunta conversación aparece un día antes de la audiencia de vinculación en contra de Azuero por el caso de delincuencia organizada.



