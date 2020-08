Abogado de Abdalá Bucaram afirma que policías intentaron secuestrarlo; Comandante de la Policía dicen que buscan a prófugos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Alfredo Arboleda, abogado de Abdalá Bucaram, denunció públicamente que fue víctima de un intento de secuestro por parte de policías encubiertos. A través de videos en redes sociales, el jurista señaló que fue intimidado con armas de fuego por miembros de la Policía Nacional.



El hecho se habría producido la noche de ayer, lunes 3 de agosto de 2020, en Guayaquil. Arboleda ha anunciado que hoy emitirá un pronunciamiento oficial desde la casa del expresidente Bucaram.



En los videos, que circulan en redes sociales, también se escucha a dos hombres, vestidos de civil, que se identifican como policías. Ellos son increpados por Arboleda, quien les dice “me apuntaste con un arma, él quiso secuestrarme”.



En la grabación, los dos hombres, que dicen ser policías, no niegan los hechos. Uno de los hombres, que dice ser policía, aclara que “no los detuvieron”.



El comandante de la Policía, Patricio Carrillo, también publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. El oficial habló de una búsqueda de prófugos de la justicia y dijo que su defensa técnica trata de intimidar a los agentes.



“El Ecuador está buscando prófugos de la justicia, su grupo de choque disfrazado de defensa técnica trata de intimidar a los policías, no descansaremos hasta efectivizar la boleta de captura, las formas ilegales no son ni serán de quienes buscan hacer cumplir la ley”.

El Ecuador está buscando prófugos de la justicia, su grupo de choque disfrazado de defensa técnica trata de intimidar a los policías, no descansaremos hasta efectivizar la boleta de captura, las formas ilegales de actuar no son ni serán de quienes buscan hacer cumplir la ley. https://t.co/t1x334T2TJ — Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) August 4, 2020



La cuenta oficial de la Policía también emitió un comunicado. La institución dijo que seguirán trabajando para localizar y detener a los prófugos.



“Policía Ecuador está y continuará trabajando para localizar y capturar a los prófugos de la justicia; así esta actividad incomode a su círculo cercano y abogados”.



Actualmente, la Policía tiene orden de capturar a Dalo, Michel y Jacobo Bucaram, hijos del expresidente. Según reportes oficiales, solo Jacobo estaría en el país.



Él es requerido por un presunto delito de asociación ilícita por la venta ilegal de medicamentos durante la emergencia sanitaria. También es procesado por tráfico de bienes patrimoniales. La formulación de cargos de este caso se realizará mañana. Su actual ubicación es desconocida.

Dalo y Michel están en EE.UU. Ellos tienen orden de captura.