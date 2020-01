Abdalá Bucaram Ortiz no descarta candidatura si Nebot se postula

LEA TAMBIÉN

El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz anunció hoy, jueves 30 de enero del 2019, que iniciará una "guerra política" de cara a las próximas elecciones generales y no descartó participar de la contienda de 2021.

El anuncio lo hizo en una rueda de prensa en un hotel de Quito, antes de reunirse en privado con las bases del movimiento FE, que lidera, para renovar a su directiva.



"Vamos a entrar en la guerra política y he querido iniciar en la ciudad de Quito porque ustedes tramaron un Abdalá que no existe", sostuvo.



Bucaram Ortiz, vestido con una guayabera, contó anécdotas y aseguró que hace más de 20 años le "robaron el poder" cuando el Congreso lo destituyó de la Presidencia de la República alegando "incapacidad mental para gobernar", en medio de una revuelta social, el 6 de febrero de 1997.



Agregó que se postulará nuevamente a la Presidencia si lo hace el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Aunque matizó que también podría participar su hijo Abdalá Bucaram Pulley.



"No estoy muy seguro si estaré en la papeleta electoral o no. Yo tengo a mí hijo que yo creo que él debería ser candidato a Presidente, es joven, tiene todo", apuntó.



Durante su intervención habló, además, de un supuesto pacto entre el PSC y el correísmo "para darle impunidad a Rafael Correa y para darle el poder al PSC".



Calificó de espúreo al Consejo Nacional Electoral (CNE) y dijo que no garantiza transparencia para las próximas elecciones.



Agregó que si la Asamblea no censura a la presidenta de este organismo Diana Atamaint, quien afronta un pedido de juicio político, "el pueblo va a tener que gritar en las calles".