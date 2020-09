Abdalá Bucaram dice que su hijo Jacobo está incomunicado en la cárcel; la Dirección de Rehabilitación lo niega

LEA TAMBIÉN

El expresidente Abdalá Bucaram rechazó la decisión de que su hijo Jacobo permanezca detenido en la cárcel de Cotopaxi. El exjefe de Estado dijo este martes 29 de septiembre del 2020 que su hijo debería estar en la Penitenciaría de Guayaquil.

Según Bucaram, Jacobo debe estar detenido en la ciudad donde es su jurisdicción. También informó que los abogados de su hijo aún no han podido tener contacto con él. Por eso, manifestó que teme por su vida.



“Mi hijo está incomunicado, sin luz, en una celda de 2 por 2 (…) está sufriendo de claustrofobia”, mencionó.



Por eso, informó que ha pedido a los abogados para que hagan todo lo necesario y que Jacobo sea trasladado a la Penitenciaría de Guayaquil.



La Dirección de Rehabilitación negó que no se permita el ingreso de los abogados de Jacobo Bucaram.



La entidad informó a este Diario que actualmente el procesado está en una celda de aislamiento como lo estipulan los protocolos de bioseguirdad por la emergencia sanitaria ante la propagación del covid-19.



También indicó que los abogados tienen permitido el ingreso, pero que deben cumplir con los trámites estipulados. Esto significa llevar puesto trajes protectores, mascarillas y gafas.



Las declaraciones del exmandatario se dan cuatro días después de que su hijo llegó al país expulsado desde Colombia.



El expresidente también se pronunció con respecto a las amenazas que recibió uno de los jueces que lleva el caso de su hijo.



Bucaram cuestionó que las autoridades no hayan detenido o identificado a las personas que intimidaron al juez.



“Yo pregunto cómo es posible que no hayan capturado a los tres extranjeros. Cómo es posible que no hayan identificado a los tres. Teatro”, dijo.



El exjefe de Estado también se refirió a los procesos penales por los que se investigan a su hijo. Uno de esos es por un presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales.



Según Bucaram, este caso se abrió, porque la Policía encontró unas “vasijas viejas” en su casa. El expresidente señaló que una de esas piezas arqueológicas le regalaron en Macará.



En torno a la muerte del israelí Shy Dahan en la penitenciaría de Guayaquil, el exmandatario también cuestionó que las autoridades policiales y judiciales aún no den detalles de las investigaciones sobre el crimen.



Por último, indicó que hoy, martes, se realizará una audiencia de habeas corpus para analizar la situación de su hijo.



Jacobo Bucaram es el primero de los hijos del exmandatario. Él está indagado por los presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de bienes patrimoniales y asociación ilícita.



En este último proceso también están imputados sus hermanos Dalo y Michel Bucaram, y su cuñada Gabriela Pazmiño.