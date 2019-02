Abatidos 16 supuestos terroristas en un tiroteo con Policía egipcia en Sinaí

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al menos 16 supuestos terroristas han sido abatidos en un tiroteo con la Policía egipcia en la ciudad de Al Arish, capital de la provincia de Norte del Sinaí, informó este 19 de febrero del 2019 la agencia estatal de noticias MENA.

Las fuerzas de seguridad observaron "dos concentraciones terroristas que planeaban cometer una serie de actos terroristas contra instalaciones importantes y vitales, así como personalidades en la ciudad de Al Arish", según MENA.



En la primera redada en una casa abandonada en el barrio de Al Obaidat "los elementos terroristas dispararon contra las fuerzas policiales que respondieron causando la muerte de diez terroristas", dijo.

En la segunda operación que se llevó a cabo en la zona de Abu Eita, perecieron otros seis supuestos terroristas en un intercambio de disparos con las unidades policiales, añadió.



La fuente no detalló cuándo se cursaron estas operaciones ni si hubo bajas en las filas de las fuerzas de seguridad. Esta información se anuncia un día después de que tres policías murieran cuando un individuo detonó un artefacto explosivo que portaba consigo en un barrio histórico en el corazón de El Cairo.



Últimamente, el Ejército egipcio revela cada vez menos datos sobre las operaciones militares en el norte del Sinaí, donde los medios de comunicación no pueden acceder y tienen prohibido publicar cualquier información que proceda de fuentes no oficiales.



Según los comunicados del Ejército y de la Policía, han muerto 595 terroristas y 38 militares desde febrero de 2018 en el Sinaí, incluyendo los datos de hoy.

La actual ofensiva contra el terrorismo comenzó el 9 de febrero del año pasado, después de que el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, diera al Ejército un plazo de tres meses para pacificar el Sinaí, en medio de la conmoción causada por el atentado terrorista perpetrado en noviembre de 2017 que causó 300 muertos en una mezquita sufí en esta zona.