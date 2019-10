Abastecimiento de productos sigue complicado en varias zonas del país

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La distribución de productos continúa complicada, principalmente en la Sierra Centro y Sierra Norte del país, como consecuencia de los cierres viales en Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha e Imbabura y otras provincias, a propósito de las manifestaciones populares que se oponen a las medidas económicas.

Una muestra de ello se registró este lunes 7 de octubre del 2019 en el mercado Mayorista de Quito. Comerciantes y clientes describieron que el abastecimiento de frutas, legumbres y papas presentaba inconvenientes.



Los conductores de camiones que traen estos productos llegan con dificultad o no ingresan. En la sección de tubérculos, por ejemplo, suelen estacionarse hasta 50 camiones, con 300 quintales de papas cada uno, provenientes del norte del país. Pero estos días llegan solo de cinco a 10, expresó Marianela Granada, dirigente de esta área. “Los camiones deben hacer viajes más largos por el cierre de vías”.



En días recientes, algunos mercados de Quito intentaron ser saqueados por personas. Ante ello, el Municipio activó un plan de contingencia con brigadas de seguridad, contención y auxilio. Por la escalada de violencia, el mercado Iñaquito, ubicado en el norte, anunció este lunes que cerraría sus puertas a las 14:00. Ciudad Comercial El Recreo, en el sur de la ciudad, también cerró antes del horario habitual.

En Ambato, las plazas y mercados tampoco abrieron para evitar posibles atracos.



Según Luis Yansaguano, gerente de la Empresa Pública Mercado Mayorista de Ambato, al centro de expendio no ingresaron productos. Eso significa -según advirtió- que en los próximos días puede haber desabastecimiento en otras plazas y mercadillos.



“El domingo hubo abastecimiento, pero se comercializó más del 90% de lo que ingresó, mientras que el lunes no entraron camiones con productos”.



Por cada día que los productos no puedan llegar a sus destinos finales se generan pérdidas por USD 120 millones, según cálculos del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). La cifra representa 30% de las ventas diarias, que rondan los USD 450 millones.

El mercado Iñaquito, de la capital, atendió este lunes 7 de octubre del 2019 solo hasta las 14:00. Luego cerró para evitar posibles saqueos. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El Gobierno calcula que diariamente, por las protestas, se pierden USD 70 millones en el sector productivo, señaló Iván Ontaneda, ministro de Producción y Comercio Exterior, aunque precisó que es una primera evaluación.



Los empresarios conminaron a las autoridades a restablecer el orden. Patricio Alarcón, presidente del CCE, dijo que si las protestas terminan hasta el jueves, pedirán al Gobierno que suspenda el feriado del 9 de octubre y permita trabajar el fin de semana, a fin de restablecer las actividades.



Las empresas se las ingenian para trasladar sus productos. Por ejemplo, en el sector lechero, 30 plantas procesadoras acordaron recibir la carga de tanqueros de leche sin importar que esa carga no les corresponda formalmente.



Andrés Borja, director de la Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente (AGSO), explicó que los tanqueros que tengan dificultades para trasladarse desde las fincas tienen la disposición de entregar el producto a la procesadora más cercana. Aun así, las plantas están recibiendo mucho menos leche de lo habitual.



“La industria recibe máximo 250 000 a 300 000 litros de leche, no más. Lo normal es que recibamos 2 millones. La leche es altamente perecible, tiene apenas 24 horas para llegar a las procesadoras”, dijo, y añadió que las zonas más conflictivas son Cotopaxi y Cayambe.



La falta de ingreso de productos de la Sierra ha hecho que escaseen alimentos como la papa, el choclo y los mellocos en mercados de Guayaquil.



Byron Herrera, jefe de Mercados del Municipio, señaló que el desabastecimiento en el Mercado de Transferencia de Víveres de Montebello, que distribuye a 42 establecimientos de la ciudad, es visible. “Hay poco producto en las bodegas, es posible que en lo que va de la semana se torne más complicado”, dijo Herrera.



Contó que a este mercado ingresan en promedio 600 vehícu­los con productos, y que en los dos últimos días solo llegaron 100. Una de las alternativas para mermar la escasez es traer legumbres y hortalizas de la zona sur del país.



El bloqueo de vías de acceso a las provincias del Guayas y Azuay ha hecho que firmas como Snob, que vende conservas, no pueda colocar sus productos en las perchas.



Guillermo Narváez, gerente de la firma, dijo que de los dos envíos semanales que realiza solo hizo uno. Coral Hipermercados, uno de sus principales clientes, incrementó 60% la demanda de productos, pero no se pudo enviar.



Similar escenario enfrenta el sector cárnico y de mariscos. Según Francesco Tabacchi, titular de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, la entrega de carne a las diferentes provincias es irregular.



Ante estos problemas, las FF.AA. realizaron este lunes un puente aéreo llevando productos desde Quito hasta Cuenca. A bordo de un avión C-130 se transportaron 13 000 libras de carga. Entre los productos enviados constan arroz, azúcar, aceite, útiles de aseo y más.



El Gobierno implementó 19 ferias alimentarias. Este lunes 7 de octubre del 2019 debía realizarse una en Quito, pero por los bloqueos viales los productores no llegaron al lugar.