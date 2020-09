Abanderados se preparan para un homenaje virtual

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Yo, Isabela Toscano, juro respetar y defender a mi bandera”, dirá la joven de 17 años, este viernes 25 de septiembre del 2020, por medio de Google Meet. Ella es la tercera abanderada en su institución educativa particular en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Este día, que se encuentra dentro del calendario escolar 2020-2021, se dispuso para la proclamación de abanderados y escoltas y el Juramento de la Bandera por parte de los estudiantes de tercero de bachillerato, tanto en la Costa como en Sierra y Amazonía. En medio de la pandemia por el covid-19, el acto se realizará de forma virtual, de acuerdo con la disposición del Ministerio de Educación.



Cuando supo que era abanderada del colegio, Isabela cuenta que se sintió algo mal, “porque di todo y no fui la primera”. Pero luego su papá, Alex Toscano, le explicó que lo más valioso es que haya puesto todo su esfuerzo como estudiante y que la posición en la que se ubique no es importante.



“Los méritos de mi hija no están definidos por la calificación. Sus logros son satisfacción de la familia y de ella”, comenta el padre de familia. Por ello -dice- para él la modalidad (virtual) a través de la que Isabela será reconocida no tiene mayor importancia.



La chica alcanzó un promedio de 9,68 sobre 10. Para eso -dice- se ha esforzado en las pruebas y tareas y ha sido responsable en entregarlas. “Eso tiene su recompensa”. Su mayor motivación -cuenta Isabel- es conseguir una beca en una universidad privada para estudiar psicología. “Me dijeron que debo tener un promedio mayor a 9,50”.



En medio de la pandemia, a ella y a sus compañeros les avisaron por e-mail que son los abanderados de su institución. Y las prácticas para el acto oficial de este viernes 25 de septiembre también las realizan de forma virtual. En este -cuenta la chica- el abanderado del pabellón nacional jurará la bandera por todos los chicos de tercero de bachillerato, en reemplazo del juramento grupal. Y habrá un juramento individual.



Durante el evento vía Google Meet, los representantes de los chicos que son parte del cuadro de honor darán unas palabras y entregarán a sus hijos la banda y el diploma que les dio el colegio este lunes 21 de septiembre. También se hablará sobre los símbolos patrios.



Incluso para los que no están en el cuadro de honor, Isabela considera que la realidad actual “es muy triste porque siempre vimos las prácticas de los de tercero y esperamos tener esa experiencia algún día y ya no va a poder ser”. A su madre -cuenta- le ilusionaba entregarle la Banda y el diploma en un acto presencial. “Pero no será lo mismo”.