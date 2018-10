Mesa legislativa Aampetra recomienda crear una Comisión de la Verdad para investigar delitos sexuales contra niños

LEA TAMBIÉN

Un exhorto al Presidente de la República para que se constituya una Comisión de la Verdad, que documente las 7 531 denuncias de violencia y abuso sexual contra niños y adolescentes.

Ese es uno de los pedidos de las víctimas, que la Comisión Ocasional Aampetra acogió. El miércoles 10 de octubre del 2018, el informe de esta mesa legislativa, formada para investigar los casos de violencia sexual en el sistema educativo, fue aprobado. Y ayer, jueves 11 de octubre, la presidenta del ente, Silvia Salgado (socialista) compartió ante el Pleno el análisis que hicieron. Así como las recomendaciones.



Ayer, el Legislativo creó una Comisión Especial Ocasional para atender y analizar temas relacionados con niñez y adolescencia. Lo conforman Rubén Bustamante, Lourdes Cuesta, Brenda Flor, Ángel Sinmaleza, Dallyana Passailaigue, Encarnación Duchi, Franklin Samaniego, Verónica Arias y Karina Arteaga. Esta se encargará de algún modo, de hacer un seguimiento, a los planteamientos que hizo la Mesa Aampetra.



¿Qué detectó Aampetra? Entre otras debilidades que no se ha cumplido con el principio constitucional de reparación integral que incluya disculpas públicas, garantía de no repetición y asistencia psicológica a las víctimas.



No existe un instrumento normativo que recoja el derecho internacional de Derechos Humanos en materia de reparación de las víctimas.



Entre los avances resalta que se creó un Protocolo Intersectorial de Reparación de Víctimas, convenios entre los ministerios de Justicia, Educación, para la atención oportuna y especializada de víctimas a través de los servicios, que antes estaban a cargo de Justicia. Además 3 427 víctimas cuentan con acompañamiento.



Una de las recomendaciones de Aampetra es que se trabaje en un amplio plan de reformas legales, para fortalecer derechos y procedimientos.



¿Qué leyes deberían ser reformuladas? Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal, Código del Trabajo. Además se propone constituir un Sistema de Protección de Derechos Especializado en niños y adolescentes, que sea descentralizado. También fortalecer las Juntas y Consejos Cantonales de Protección de Derechos.

¿Qué más sugiere Aampetra? Recomendar al Ministerio de Cultura y Patrimonio ubicar un monumento en memoria de las víctimas de delitos sexuales; abordar el problema de la violencia sexual en espacios religiosos. Y realizar una Encuesta Nacional especializada en violencia, cada cuatro años.