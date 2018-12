Unos 53 000 vehículos aún restan por matricularse en Quito

LEA TAMBIÉN

Desde esta semana está previsto que los vehículos que no cumplieron con la calendarización en el Distrito realicen la matriculación hasta finales de diciembre.



Elena Rueda logró matricular su auto el viernes, último día para aquellos cuya placa termina en 0. Con ese número finaliza la calendarización que asigna un mes del año con base en el último dígito de la placa.



“Tuve que regresar a completar la matrícula porque después de la revisión que pasé ayer me enviaron a cambiar las llantas. Menos mal la atención ha sido fluida, porque si me pasaba de hoy (viernes) me multaban”, cuenta.



Desde el 1 de diciembre, antes de la Revisión Técnica Vehicular (RTV), los propietarios de los vehículos ya tuvieron que cancelar USD 25 de multa por no efectuar el trámite en el mes que les correspondía. Este es un requisito básico para obtener el permiso de circulación del 2018.



El auto de Rueda es uno de los 407 000 que cumplió la obligación de matricular. Datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señalan que este año el parque auto­motor de Quito alcanza las 460 000 unidades (creció 6% respecto del 2017). Aún falta que los dueños de 53 000 ve­hículos realicen el trámite.



Javier Guarderas, coordinador de Matriculación de la AMT, dice que mensualmente los seis centros de RTV, ubicados en el norte, sur y valle de Los Chillos, atienden en promedio a 40 000 automotores. “Durante diciembre no esperamos una gran variación”, señala.



Para este mes, teniendo en cuenta la proyección del parque automotor de la AMT, al menos 13 000 vehículos más de la cifra habitual intentarán cumplir el trámite hasta finalizar este año.



Es decir, los centros de revisión deben atender, en promedio, 1 892 vehículos cada día.



Guarderas indica que se puede atender hasta 3 500 autos diariamente. Los seis centros de RTV prestan sus servicios de lunes a domingo, con horarios extendidos.



Sin embargo, diciembre tiene su particularidad, según el funcionario. “Todos los meses tenemos la agenda de citas llena, pero la gente suele faltar. En diciembre sí asiste”.



Para cubrir la demanda del último mes, la AMT prevé ampliar una hora más, en las dos últimas semanas, la atención en los centros de RTV.



Actualmente, los puntos de Carapungo, La Florida, San Isidro del Inca, en el norte; Guajaló y Guamaní, en el sur, y valle de Los Chillos, atienden al público de 08:00 a 17:00.



Sin embargo, cada fin de año la AMT deja de atender unos días antes del 31 de diciembre. La fecha exacta la define el Servicio de Rentas Internas (SRI) por asuntos de cierre del año fiscal. En el 2017, la atención fue hasta el 28 de diciembre.



El Coordinador de Matriculación de la AMT asegura que ya envió un oficio a esa entidad para solicitar la fecha hasta la cual será posible atender.



Dayana Vinueza planea matricular su vehículo durante este mes. Debía hacerlo en agosto pasado, ya que su placa termina en 7. Dice que cuando le tocaba cumplir con el trámite el vehículo se le dañó y tuvo que gastar en las reparaciones.



“Para matricularlo necesito al menos USD 300. No tengo otra opción que esperar el décimo de diciembre para cumplir con el trámite”, agrega.



Hay casos en los que, por falta de tiempo o de algún requisito, solo se aprueba la revisión técnica pero no se completa la matriculación del vehículo. Guarderas dice que hasta el momento pasaron la revisión 427 000 vehículos. Es decir, 10 000 no finalizan el trámite.



Para esos casos es posible asistir a los centros ubicados en el Bicentenario (norte) y en la terminal Quitumbe (sur). Allí la atención es de 08:00 a 20:00. “Para este último mes es imposible extender más los horarios en esos centros de atención”, indica la institución.



Para quienes no pasen la revisión vehicular el próximo año, además de los USD 25 por calendarización se suma una multa por no asistir a la RTV. Eso tiene un costo de USD 50. Es decir, el pago desde enero del 2019 será de USD 75.



En la web www.amt.gob.ec podrá revisar las multas e infracciones que debe cancelar.