USD 500 millones del banco de inversión Credit Suisse incluye garantía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno registró ayer una nueva operación de endeudamiento por USD 500 millones, por parte del banco de inversión Credit Suisse. La operación, que incluye una millonaria garantía colateral, es parte de las cinco operaciones de financiamiento aprobadas ayer por el Comité de Deuda y Financiamiento.

La operación, informó Finanzas, tiene una garantía (denominada Repo) de USD 1 250 millones en bonos que no pueden ser negociados en el mercado internacional y que no generan interés.



Al final del período acordado, Credit Suisse devolverá la totalidad de los bonos entregados. Según Finanzas, la operación incluye una tasa de interés más baja que la que paga el mercado internacional y permitirá un ahorro de USD 90 millones en el período del crédito, que es de cuatro años y cinco meses.



Además, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) extendió dos créditos para financiar obras en Quito y en Guayaquil. El primero, por USD 230 millones se destinará al proyecto “Primera Línea del Metro de Quito”. Mientras el segundo, por 233,6 millones servirá a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil.



El cuarto préstamo, de USD 152,2 millones, fue aprobado por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), destinado a financiar parcialmente el proyecto “Primera Línea del Metro de Quito”. Por último, The Export Import Bank of China destinó USD 69,4 millones para financiar el Proyecto de Reconstrucción de la Infraestructura del Transporte Fase I, que se ejecutarán en las provincias de Manabí y Esmeraldas, incluido el Aeropuerto de Manta.

Credit Suisse y el banco de inversión Goldman Sachs han venido ganando protagonismo como fuentes de financiamiento del Gobierno bajo las operaciones denominadas Repo. Goldman Sachs también prestó este año USD 500 millones con un colateral de USD 1 201 millones en bonos no negociables.



El Ministerio de Finanzas calculó en USD 8 467 millones las necesidades de financiamiento para este año.



De ese monto, USD 4 148,7 millones se esperaba conseguir en bonos externos. En enero ya se colocaron USD 3 000 millones.



Finanzas no ha vuelto a los mercados internacionales debido a las altas tasas de interés que actualmente exigen los inversionistas para comprar papeles de Ecuador y otros países emergentes.



El indicador de riesgo país, que mide las probabilidades de que una nación caiga en mora en sus obligaciones, se ubicó en 678 puntos el lunes pasado. Mientras más alto está el indicador, más caros resulta el crédito para el país que busca financiamiento.



En enero, el indicador se ubicó entre los 430 y los 453 puntos para Ecuador.



El ministro de Finanzas, Richard Martínez, reconoció el lunes que no hay una fecha definida para la ir al mercado de bonos, pero no descartó hacerlo. “Si tenemos que hacer un sacrificio en términos de costos para mantener la economía con liquidez y el funcionamiento del Estado en marcha vamos a tener que hacerlo”, mencionó.



Pero según Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, el Gobierno las necesidades podrías cerrar en más de USD 10 000 millones este año, considerando que el déficit fiscal terminará en 4 400 millones y hasta octubre solo se han cubierto 1 200 millones. Además, hay otros pasivos que cubrir.



Para el 2019, de acuerdo con la Pro Forma, de los USD 8 166 millones de financiamiento requeridos, el Fisco buscará USD 1 750 millones en el mercado de los bonos.

Otra fuente de financiamiento es la de Gobiernos con otros países, como China. Según la Pro forma, el Fisco espera recibir en el 2019 financiamiento de este tipo por USD 1 793 millones. Una misión del Gobierno irá a China en diciembre. Se tratará el tema de financiamiento.