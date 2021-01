A 10 años y 4 meses del 30-S, todavía se reconstruyen hechos

La diligencia de ayer, 15 de enero del 2021, se realizó a una semana de que se cierren las investigaciones que pretenden aclarar las muertes del policía Froilán Jiménez y de los soldados Jacinto Cortez y Darwin Panchi. Este triple deceso se produjo en medio de la revuelta que el 30 de septiembre del 2010 protagonizaron los policías en el país.

Ayer, alrededor de 35 peritos, agentes del área de Criminalística, y personal de Fiscalía llegaron poco a poco a la Brigada Patria, un recinto militar que opera en Latacunga.



Allí, 10 años y cuatro meses después del 30-S, se reconstruyeron los momentos en que los militares salieron de este lugar rumbo al hospital de la Policía Nacional (en Quito), en donde se encontraba el entonces presidente Rafael Correa.



De hecho, en la Brigada se emplearon los nueve camiones, tres buses y un helicóptero que se utilizaron para movilizar a todo el personal.



“Ha sido un proceso largo y engorroso”, dice Sandra Jiménez, hermana de Froilán.



Ella no estuvo en la reconstrucción, pero sí su abogado. Con él estuvo en contacto. “Las autoridades han actuado con lentitud”, advirtió.



El caso pasó nueve años en indagación previa, es decir, en la primera fase de un proceso.



El expediente escaló a la segunda etapa, pero el 16 de julio del 2019 una jueza declaró la nulidad de lo actuado y la causa quedó bajo reserva.



La fiscal especializada en Personas y Garantías de Pichincha, Claudia Romero, fue quien solicitó la nulidad por dos razones. La primera es la detención ilegal de dos militares procesados y la segunda tiene que ver con la formulación de cargos por el delito de ejecución extrajudicial.



“Ese delito no estaba tipificado en el Código Penal vigente a septiembre de 2010. La ejecución extrajudicial fue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, vigente desde agosto de 2014”, explicó Romero.



Apenas el 24 de septiembre pasado, la Fiscalía procesó a cinco exjefes del Ejército. La jueza Luz Ortiz ordenó que ellos se presenten periódicamente ante la autoridad y les prohibió la salida de país.



Las indagaciones fiscales determinaron que “los hoy procesados estuvieron al frente de la cadena de mando para ejecutar” la operación para sacar a Correa del centro de salud.



Uno de los excomandantes manejó directamente el operativo, otros eran jefes de la Fuerza de Tarea 4, del Grupo Especial de Operaciones (GEO), del Grupo Especial de Comandos y hay un exdirector de Operaciones del Comando Conjunto de las FF.AA.



En la Brigada ellos contaron a los agentes cómo ocurrieron los hechos. Uno aseguró que mientras almorzaba recibió la llamada de un superior, quien le dispuso que organizara un plan para el rescate. Luego sostuvo que salió del comedor y ordenó al personal reunirse en una sala de operaciones “para dar instrucciones sobre lo que debían hacer en Quito”.



Su abogado, Wilson Velasteguí, aseguró que la orden que emitió su cliente fue utilizar los equipos antimotines y viajar a la capital para disuadir la revuelta y sacar del Hospital de la Policía al mandatario. “Nunca dispuso que los soldados utilizaran armamento letal ni tampoco disparar a civiles, militares o policías”.



Tres meses después de que fueran señalados los cinco excomandantes se vinculó a cuatro militares más. Ellos son señalados por asesinato. El Código Penal (art. 140) castiga ese delito con cárcel de 22 a 26 años.



Tras conocer estos hechos, Jiménez pidió que el caso se aclare ya. El pasado 4 de diciembre envió un oficio a la fiscal general, Diana Salazar. En ese documento le solicitó que la reciba en su despacho. La idea era solicitar que se agilite el proceso de investigación por la muerte de su hermano.



Indicó que hasta el momento no ha tenido respuesta. “Lo actuado hasta ahora demuestra una violación a los derechos de los familiares de conocer la verdad y que se haga justicia”.



La diligencia en Latacunga duró unas seis horas. En la tarde se realizó la reconstrucción en el Colegio Militar Eloy Alfaro, en Quito. Ese lugar sirvió como base de operaciones de los soldados. Allí se recreó el arribo del mando militar.



La Fiscalía confirmó que hoy, 16 de enero, al mediodía, está previsto que en ese sitio además se reconstruyan las órdenes que dispusieron los entonces jefes.



La reconstrucción de los hechos relacionados con el 30-S debía realizarse el pasado 8 de enero, pero fue suspendida. Según la Fiscalía, en ese momento no hubo colaboración del Ministerio de Defensa y de la Brigada Patria, para ejecutar la diligencia.