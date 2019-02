154 países aportarán información al SRI

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los 154 países que son parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria reportarán al Servicio de Rentas Internas (SRI) información sobre los dineros que los ecuatorianos tengan en el exterior.

Los datos se relacionan con saldos en cuentas, intereses, dividendos, ingresos por ventas de activos financieros y otros (ver gráfico) que las personas y empresas tengan en bancos, firmas de inversión y aseguradoras fuera del país.



La información corresponderá al año 2019, de cuentas preexistentes y nuevas.



En septiembre del 2020, el SRI ­espera concretar el primer intercambio de datos financieros de personas que tengan más de USD 1 millón en el ­exterior. Para el 2021 se prevé recibir información de quienes tengan valores por debajo de esa cifra.



Esta acción es parte de los acuerdos de cooperación mutua de los países miembros del Foro Global, del cual Ecuador forma parte. Uno de ellos es la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CAAM), a la cual Ecuador se unió en octubre pasado.



El acuerdo permite compartir información, de manera automática, entre naciones.



“La administración tributaria del país recogerá información financiera de extranjeros residentes y las entidades internacionales recopilarán la de los ecuatorianos”, explicó José Almeida, subdirector de cumplimiento tributario del SRI.



En la actualidad, los contribuyentes presentan anualmente la declaración del impuesto a la renta (IR) y la patrimonial, en la cual deben registrar rentas y patrimonios que poseen dentro y fuera del país.



Sin embargo, no todos sinceran esa información, afirmó Almeida. “Muchas veces se utilizan transacciones desde el exterior para no pasar por un sistema financiero local”, dijo.



Con la nueva herramienta, la entidad tributaria podrá determinar el monto que no se está declarando y sobre ese valor cobrar los impuestos correspondientes.



Este instrumento ayudará a evitar la evasión fiscal, el fraude y combatir la corrupción, aclaró el funcionario.



Quienes omitan u oculten información patrimonial deben pagar una multa de entre el 1% y el 5% del total de activos.



Con la validación de la información internacional se pueden agregar recargos y posibles vinculaciones en el ámbito penal, explicó Galo Maldonado, director jurídico del SRI.



Para Napoleón Santamaría, abogado tributario, el mecanismo es similar a la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (Fatca), que se aplica en EE.UU., y que ha permitido a ese país recaudar más por tributos.



El experto calcula que actualmente hay USD 40 000 millones fuera del país que no han sido declarados. “Si a los impuestos que se cobren a partir de la transparencia de esa información se suman multas, el valor que se recaudaría es alto”, consideró.



El SRI prefirió no hacer estimaciones hasta contar con la información validada.



Para cumplir con el intercambio de información, la banca local también tendrá que seguir un procedimiento.



El pasado 14 de febrero entró en vigencia la resolución NAC-DGERCGC19-00000003, con la cual se creó el Anexo de Cuentas Financieras de No Residentes (CRS).



En este documento se deben reportar todos los datos fi­nancieros de ciudadanos no residentes en el país.



Las entidades obligadas deberán entregar el anexo hasta el mes de mayo del 2020, con datos de cuentas con más de USD 1 millón. Mientras que las de menor monto se entregarán hasta mayo del 2021.

El proceso se realizará de forma anual.



Maldonado explicó que los plazos de estos procesos son amplios e invitó a los contribuyentes a formalizar sus ingresos antes de que el SRI inicie sanciones.