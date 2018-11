140 000 plazas de trabajo serán optimizadas en el sector público

LEA TAMBIÉN

Con corte hasta octubre del 2018, 442 559 funcionarios públicos estaban bajo trabajos ocasionales, nombramientos en firme, nombramientos provisionales y otras figuras contempladas en el Código de Trabajo sumaron. Esto hace que se gasten USD 600 millones mensuales, por lo que el Gobierno emprendió una optimización de recursos.

El proceso de optimización del Estado se ha traducido en una reducción de los gastos corriente y de inversión. Además, se llevan adelante acuerdos que permitirán bajar al menos 140 000 partidas de nombramientos provisionales que estarán en marcha desde el 2019.



Lo anterior significará un cambio a lo registrado entre mayo del 2017 y septiembre del 2018, cuando la nómina del Ejecutivo se incrementó en un 5%, es decir, agregó 21 064 funcionarios.



Según Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, estos aumentos de personal se dieron en los sectores de educación, salud, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y en el sector seguridad.



“Con la cantidad de obras que se han puesto en operación, el incremento neto en plazas de trabajo (en el sector público) en todo el período del presidente Moreno apenas es de un 5%: 21 064 plazas de trabajo. Dentro de toda esta masa salarial existen 88 000 contratos ocasionales. Muchos de ellos se vienen arrastrando de hace cuatro años”, aseguró Jurado a este Diario.



El plan de optimización contempla que para el 2019 haya una reducción efectiva de los contratos ocasionales en dos fases. En la primera se realizarán 70 000 concursos de méritos. Los funcionarios públicos que no pasen esos concursos quedarán fuera de la nómina y su partida será eliminada.



“Solo los mejores ​ganarán -explicó Jurado- y tendrán un contrato de trabajo. Se eliminarán las partidas de quienes no ganen el concurso. Pero, claro, se lo va a hacer cumpliendo con la ley y respetando los derechos de los trabajadores concursantes”.



En la segunda parte del plan, se prevé que otros 70 000 contratos sean declarados ocasionales y, luego de eso, pasen por el mismo proceso de concurso.



“Entonces hablamos de 140 000 plazas de trabajo. Lo importante aquí es que no solamente que se va a cumplir con lo que manda la ley sino que, además, funcionará la meritocracia”, agregó Jurado.



Actualmente está prohibido crear nuevos entes burocráticos y si son necesarios, deben tener aprobación del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).



El avance del plan



El Gobierno ha firmado ocho decretos ejecutivos que viabilizan la optimización del Estado. Con estos se pretende agilizar procesos de fusión y se determinan acciones administrativas.



De ellos, el primero y que ya está terminado es el del Ministerio de Electricidad, Energía Renovable y Minería.



Hay dificultades administrativas en el proceso de fusión de ministerios, como el traspaso de los archivos, de los contratos, de los litigios, etc.



El informe final de cómo avanza el Plan de Optimización del Estado será presentado en diciembre próximo, por la Secretaría General de la Presidencia, Senplades y la Secretaría Jurídica.



Hasta el momento, los datos de la Presidencia muestran que el gasto corriente se redujo, hasta octubre, en 2,2% respecto del presupuesto asignado y, en 26,5% el gasto de inversión.



Sin embargo, si se compara con el presupuesto codificado hasta octubre el gasto corriente aumentó en USD 415 millones.



El Gobierno Nacional espera que las empresas públicas optimicen recursos, hasta diciembre, por USD 378,7 millones. Con ello se podrían ahorrar al menos USD 2 000 millones, lo que representaría el 2% del PIB según Carondelet.



Según la Secretaría General de la Presidencia, el panorama que se avecina en el 2019 es difícil debido a dos factores externos: los mercados están inquietos por el próximo Gobierno de Brasil, y porque las tasas de interés de Estados Unidos están subiendo.



Para enfrentar esta situación se analizan dos medidas. La primera es la focalización de subsidios. La segunda es la concesión de la obra pública al sector privado, lo que permitirá dejar de contraer más deuda para el Estado, como ocurrió con los anuncios del Tren Playero.