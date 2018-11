11 precandidatos para la Alcaldía de Quito

LEA TAMBIÉN

Las opciones para suceder en el cargo al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, van en aumento. A menos de un mes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a los comicios seccionales, ya hay por lo menos 11 precandidatos.

Una de las postulaciones que ya está descartada es la del actual secretario de Seguridad del Municipio de Quito, Juan Zapata. En un principio se vislumbró la posibilidad de que fuera la carta de presentación para la reelección de SUMA, que lidera el alcalde Rodas.



El legislador Guillermo Celi, director de esa organización política, aún ve en Zapata una opción. Sin embargo, el propio Zapata lo descartó en declaraciones a este Diario. Ahora, él está en conversaciones para otras dignidades y con otros movimientos que, dijo, revelará muy pronto.



Los nuevos



La última postulación en ser anunciada fue la de la legisladora oficialista María José Carrión, en un evento del miércoles en la sede de Alianza País (AP), en el norte de la capital.



Allí Carrión agradeció el respaldo del colectivo autodenominado “sangre nueva de Alianza País”, del que ella forma parte. Sin embargo, manifestó que analizará su decisión ya que en el momento se desem­peña como presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.



A su vez, pidió a la directiva del Movimiento que haya transparencia en el proceso de elecciones primarias, pues consideró que es momento de recuperar los principios de ética y trabajo de AP, que “algunas manos” destruyeron.



También se presentó la precandidatura del dirigente de los taxistas Carlos Brunis para la concejalía de Quito. Así mismo, la de Marcelo Herrera, presidente de la Federación de Ligas Barriales (Fedebyp). Alianza País tendrá abiertas las inscripciones de precandidaturas hasta el 10 de noviembre.



A finales de ese mes, una facción de Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), tiene previsto proclamar la candidatura del economista Pablo Dávalos.



“Los candidatos actuales no han presentado propuestas para la ciudad, y Quito necesita respuestas concretas en movilidad, sustentabilidad, ordenamiento territorial”, manifestó Dávalos. Es la primera vez que se postularía para la Alcaldía, con el respaldo de colectivos sociales y ecologistas. Reconoció que la izquierda irá fraccionada a las elecciones seccionales del próximo año.



De otro lado, aunque el movimiento MANA, objeto de una disputa con el correísmo, no alcanzó a inscribirse en el CNE, Víctor Hugo Erazo, su fundador, anunció que se postulará para la Alcaldía con apoyo de otra organización cuyo nombre no quiso develar.



Los jóvenes



Uno de los rostros más jóvenes que se perfilan para la Alcaldía es el de la actual concejala Daniela Chacón, por el movimiento Ahora. Ella es concejala del Distrito. Llegó al Concejo de la mano de SUMA y fue vicealcaldesa, pero el 2016 se alejó de Rodas y renunció.



También está Juan Carlos Holguín, del movimiento Creo, liderado por el excandidato presidencial Guillermo Lasso. Su precandidatura se presentó en agosto pasado. La inscripción y oficialización serán en las próximas semanas, luego de la confirmación a través de elecciones primarias.



Los que tienen partido



Los partidos tradicionales, por su lado, apuestan por figuras de trayectoria en la arena política. Es el caso del Partido Social Cristiano (PSC) que impulsa la precandidatura de Mauricio Pozo, exministro de Economía y excompañero de fórmula de Cynthia Viteri en las pasadas presidenciales.



Además, los cuadros del PSC para las seccionales se fortalecieron con Diego Salgado, exasambleísta por Creo. Él cambió de organización, luego de que se anunciara la postulación de Holguín. Aún no ha definido qué cargo buscará.



En cambio, la apuesta de la Izquierda Democrática (ID) es Paco Moncayo, quien ya se desempeñó como Alcalde entre 2000 y 2009. Durante el acto de presentación de 32 directivas para las parroquias urbanas del Distrito, en la Plaza Belmonte, el 27 de octubre, Moncayo habló de que en Quito se requiere “poner la casa en orden” en materias como la seguridad, el aseo y la movilidad.



La asambleísta y presidenta del partido, Wilma Andrade, aseguró que hasta el 15 de noviembre se presentarán todos los cuadros que tendrá esta organización, incluido un perfil para la Prefectura de Pichincha y para las concejalías, donde -explicó- se combinen la experiencia y la juventud.



La postulación de Moncayo aglutina el respaldo de otras organizaciones políticas como Vive y Democracia Sí.



Unidad Popular, que hacía campaña por Moncayo, hace tres semanas en una asamblea realizada en el auditorio de la Delegación Electoral de Pichincha anunció la precandidatura de Natasha Rojas para la Alcaldía de la capital.



César Montúfar es el candidato de Concertación. Desde hace semanas, él continúa con sus periplos por mercados y plazas, y la promoción de sus recorridos y de sus ideas en redes sociales. En primera instancia él era la opción de Creo.



Sin partido



El legislador oficialista Jorge Yunda no ha ocultado su intención de postularse a la Alcaldía, pero sería por el movimiento Unión Ecuatoriana (UE) que lidera el exfiscal Washington Pesántez.



La misma aspiración de relevar a Rodas en el puesto tiene la concejala independiente Ivonne Von Lippke (exSUMA). En una entrevista radial, aseguró que su candidatura será impulsada por una coalición de movimientos. Ella no adelantó de cuáles se trata, pero dijo que ya tiene definido un plan de trabajo para un potencial período en el Distrito.