10 medidas de protección ante el brote de coronavirus en el mundo

Cada vez, existen más casos de infectados con coronavirus en la Región. Si bien los casos diarios de infecciones y muertes en China han disminuido progresivamente, en el resto del mundo crecen rápidamente, al punto de que ya está en más de 60 países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) planeta que asciende a 87 137, de los cuales 79 968 corresponden a China y 7 169 al resto del mundo. Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de 1 739 casos adicionales (579 en China y 1 160 en otros países).



El número de casos nuevos es ligeramente menor que el sábado 29 de marzo del 2020. Concretamente, la OMS destacó que la provincia china de Hubei, primer foco de la epidemia ha registrado un incremento diario de casos después de varias jornadas de descensos.



Además, indicó también que el covid-19 ha causado hasta el momento 2 873 muertes en China y 104 fuera de este país, es decir 35 y 18 más que en la víspera. Azerbaiyán, Ecuador, Irlanda, Mónaco y Catar fueron los nuevos países que reportaron uno o más casos, elevando a 58 el total de naciones afectadas.



Hay que tomar en cuenta algunos tips claves emitidos por la OMS para prevenir el contagio y no entrar en pánico:

1. Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Tocarse la cara después de tocar superficies contaminadas o a personas enfermas es una de las formas en que se puede transmitir el virus.



2. Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.



3. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad.



4. Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.



5. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.



6. Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la covid-19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19.



7. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros.



8. Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado y luego lávese las manos.



9. Es normal y comprensible sentirse ansioso. Descubra lo que puede hacer en su comunidad. Discuta cómo mantenerse seguro con su lugar de trabajo, escuela.



10. ¿Hay que usar mascarilla? Respecto al uso de mascarillas, el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que la Organización apoya a quienes las quieran utilizar si eso los hace sentirse más seguros, pero que no usarla no aumenta el riesgo de contagio para ninguna persona. “Las máscaras pueden prevenir que usted infecte a otras personas, pero nada más”, dijo, agregando que para los trabajadores de salud, sí era importante utilizar mascarillas especiales al tratar con pacientes infectados.



En Ecuador, se han habilitado una plataforma tecnológica para que las personas que sospechen tener síntomas puedan ser atendidos rápidamente. El sistema de telemedicina (atención médica telefónica) del Ministerio de Salud guiará al paciente y evaluará la gravedad de su situación. La persona tiene que comunicarse al 171. Además, se realizará un control en aeropuertos.