Paco Moncayo sufragó en Conocoto

El General Paco Moncayo, ejerció su derecho al sufragio en el colegio San Vicente de Paúl en la parroquia de Conocoto, en el suroriente de Quito. "Mi expectativa es como siempre en mi vida. Yo cumplo mi deber. Yo he cumplido mi deber con el país, yo sé que el país no me va a dejar". Video Televicentro