El Cambio de Guardia de este lunes 7 de agosto convocó a los seguidores de Lenín Moreno

El presidente Lenín Moreno aprovechó el Cambio de Guardia para insistir en su discurso de lucha contra la corrupción. El Mandatario afirmó: "No me voy a amedrentar, no me amedrento, no me avergüenzo de lo que estoy haciendo". Esta mañana, 7 de agosto de 2017, estuvo acompañado por la mayoría de su Gabinete y varias autoridades provinciales.