Hittar Cuesta, una trayectoria musical que comenzó en la infancia

La historia musical de Hittar Cuesta se inició cuando tenía apenas seis años, pues sus primeros recitales los dio en su escuela. En su adolescencia, sus gustos se nutrieron con bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, los solos envolventes de David Gilmour en Pink Floyd pero, sobre todo, le inspiró el guitarrista estadounidense Joe Satriani y la sonoridad Steve Vai. En video comienza con su hijo Randy y la interpretación Another brick in the Wall de la agrupación Pink Floyd.