El ‘Beto’ Araujo cambió drásticamente su rutina después de su salida de Liga de Quito

“Dejar el fútbol profesional sí fue un choque emocional importante. Hay jugadores que no saben qué hacer después del retiro. Yo elegí poner mi academia. Esto me ha servido para que no sea tan fuerte ese choque”, explicó el futbolista argentino.