Esta es la canción oficial del Mundial de Rusia 2018

Este jueves la FIFA lanzó el himno de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 en varias plataformas digitales. La canción, que se llama Live it Up y la interpretan Nicky Jam, la albana Era Istrefi y el actor Will Smith. Video: Tomado de la cuenta YouTube NickyJamTV