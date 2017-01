El 49% de los viajeros de negocios alarga su desplazamiento por motivos de ocio, según estudio

Combinar viajes de negocio con placer, es una tendencia que va en aumento a nivel mundial. Casi la mitad (49%) de los viajeros de negocios afirman haber alargado su desplazamiento profesional por motivos de ocio en los últimos 12 meses, según un estudio publicado en Booking.com for Business.

El estudio detalla además que casi una tercera parte de los viajeros de negocios (27%) piensa hacer lo mismo en 2017. Booking.com for Business cree que ésta es una tendencia que se mantendrá este año, porque el 46% de los encuestados cree que viajará más por negocios en 2017 de lo que lo hizo en 2016.



El estudio detectó que los viajes de negocios se están convirtiendo en un buen argumento de negociación como parte de la compensación que reciben los trabajadores, un elemento motivacional y una estrategia de retención de los empleados.



Un 30% de los viajeros de negocios aceptaría un trabajo con un sueldo menor si eso implicara viajar más. En España, por ejemplo, el porcentaje de viajeros de negocios que aceptaría un salario menor si viajara más llega al 26%.



Para Booking.com for Business, el 55% de los encuestados disfruta de sus viajes corporativos. Dos de cada cinco viajeros españoles aprovecharon para extender sus viajes de negocios y convertirlos en vacaciones en el último año, y el 17% dice que lo volverá a hacer en 2017.

Un estudio publicado por Booking.com for Business revela las tendencias del turismo de negocios para emplear su tiempo libre. Foto: pixabay.com

Según la directora de Desarrollo de Producto en Booking.com for Business, Ripsy Bandourian, citada por el diario Conexo, en la actualidad los viajes de negocios ya no se ven como una pérdida de tiempo ni como una molestia, sino como una oportunidad para ampliar horizontes, buscar inspiración y progresar en la carrera profesional. “La generación del ordenador portátil y el café latte es mucho más adaptable, se muestra más dispuesta a viajar, y quiere encontrar el equilibrio entre el ocio y los negocios".



Bandourian añade que con los resultados del estudio, esperan que las empresas se ajusten a su flexibilidad para viajar, e incluso estén dispuestos a negociar el sueldo a la baja, si es necesario.



Aunque Londres, París y Fráncfort siguen siendo destinos populares para los viajes de negocios, Booking.com for Business ha identificado las 10 ciudades que despiertan un interés creciente en este nuevo tipo de viajeros, con un aumento de reservas en los últimos 12 meses. Allí se encuentran Praga en la República Checa, Budapest en Hungría y Cantón en China.



Booking.com for Business revela que alrededor de una cuarta parte (23%) de los participantes de la encuesta, reserva su viaje de negocios una semana antes de iniciar su traslado y una cuarta parte (24%) también afirma que suele reservar sus viajes internacionales con cuatro o menos semanas de antelación.