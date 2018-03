Tren Ecuador y Maquipucuna serán galardonados en el ITB de Berlín

Sus acciones para fomentar un turismo responsable hicieron que Maquipucuna y Tren Crucero sean premiados con los galardones TO DO, organizado por el Instituto para el Turismo y Desarrollo de Alemania (Studienkreis für Tourismus und Entwicklung). En 2018, los ganadores fueron seleccionados de entre 34 proyectos de 22 países participantes.

Maquipucuna y Tren Ecuador cumplieron estas condiciones para ser elegidos como ganadores: sensibilización y beneficios de la población en temas económicos, sociales y culturales; generación de empleos con buenas condiciones; fortalecimiento de la identidad y cultura, sin afectar al entorno social; las estrategias deben estar vinculadas al cuidado ambiental; y las acciones evidencian y garantizan la sostenibilidad de los proyectos.



Desde 1995, los premios TO DO buscan destacar la práctica de un turismo socialmente responsable en el mundo. Cada proyecto posee una planificación e implementación que involucre a la población beneficiada, que se consideren los intereses y necesidades para una participación activa en la toma de decisiones de los actores involucrados.



Tren Ecuador brinda un servicio turístico ferroviario que involucra a las comunidades locales a lo largo de las diferentes rutas que ofrecen una travesía por los Andes y la Costa del Pacífico. La empresa estatal genera fuentes de empleo con cafeterías, mercados de artesanías, museos y más. El modelo propio de responsabilidad social incluye 180 microempresas, 1 475 empleos, 23 cafeterías del tren, 14 plazas artesanales, dos refugios del tren a lo largo de la ruta y un promedio que supera a los 150 000 turistas al año.

En 2016, Tren Ecuador recibió dos premios: Mejor Proyecto de Turismo Responsable a nivel mundial y oro en la categoría Mejor en Reducción de la Pobreza e Inclusión Social en los World Responsible Tourism Awards durante la Feria World Travel Market desarrollada en Londres.



Maquipucuna, en cambio, lleva 30 años con una apuesta por el turismo, con la protección de la biodiversidad de la región, del hábitat del oso andino y el desarrollo sustentable de las comunidades vecinas. Entre los logros, se consideran las declaratorias de Bosque Protector para zonas aledañas, capacitación a jóvenes en programas sobre temas ambientales.

Su lodge se encuentra en un área de conservación, dentro de la zona intangible de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha. Con esta iniciativa, varias comunidades generaron sus proyectos de ecoturismo y conservación de la naturaleza. Este proyecto ha involucrado a la población y desarrolló un espacio de congregación anual de una amplia población de osos de anteojos, declarándolo como el Corredor Ecológico del Oso Andino del Distrito Metropolitano de Quito, uno de sus potenciales fundamentales para la Unesco estudie una futura declaración de reservas de biósfera mundial.



Los premios serán entregados en la feria ITB Berlín, que se realizará del 7 al 10 de marzo. Este reconocimiento es auspiciado por el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, Bread for the World, Church Development Service, Forum anders reisen e. V., ITB Berlin, Studiosus Reisen München, y el Swiss Foundation for Solidarity in Tourism.



De los tres ganadores, dos son ecuatorianos y uno sudafricano. La última vez que Ecuador recibió este galardón fue en 1997. Para elegir a los premiados del 2018, los proyectos concursantes ingresaron en un proceso de calificación por un jurado, que eligió un grupo específico que fue evaluado por un grupo de especialistas de turismo, para elegir a los mejores planes en turismo responsable a escala mundial.