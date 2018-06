‘Tips’ para disfrutar de la temporada de montaña en Ecuador

La temporada de montaña en Ecuador se concentra entre los meses de junio y agosto. Esta comprende una variedad de actividades en estos destinos flanqueados por las cordilleras oriental y occidental. Allí se puede hacer alta montaña, senderismo, escalada en roca, trail running, bicicleta de montaña, camping y más.

Montañas como el Cotopaxi, Antisana, Cayambe, Ilinizas, Rucu Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y El Altar son muy visitadas en esta época, sin embargo, no es recomendable aventurarse sin el acompañamiento de guías de montaña. En el país, la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña (Aseguim) es la única con certificación para realizar esta actividad y quienes recomiendan estos ‘tips’.



Antes de recorrer por estos sitios, es recomendable hacer una aclimatación previa para evitar el mal de altura, también conocido como soroche. Esto se origina por la falta de adaptación del organismo a alturas superiores a 2 500 msnm, cuyos síntomas son dolores de cabeza, náuseas, dificultad para respirar, tos, presión en el pecho, vómito y hasta diarrea.

Cabalgatas, senderismo, escalada en roca, alta montaña, bicicleta de montaña y camping son las opciones. Foto: Cortesía Ministerio de Turismo

De acuerdo con los especialistas, en este tipo de actividades se prohíbe el consumo de cigarrillos, alcohol o bebidas energizantes mientras se esté en la montaña. De preferencia, la hidratación debe ser con bebidas calientes y azucaradas. En cuanto a los alimentos sólidos, se recomienda la ingesta de carbohidratos, frutas o cereales, además de una ración de chocolate.



Para quienes decidan hospedarse en las alturas, existen refugios en los volcanes Cotopaxi, Chimborazo, Cayambe, Illinizas, Guagua Pichincha y Tungurahua. En su mayoría, cuentan con literas, estufas, utensilios de cocina y baños. Algunos tienen energía solar.



El costo por noche en estos sitios varía entre los USD 10 y 35 aproximadamente, con excepción del Guagua Pichincha, cuya entrada es gratuita. Se debe realizar una reserva en los refugios del Cotopaxi, Chimborazo y Cayambe, debido a la alta demanda que suelen tener en esta época.

Los recorridos pueden incluir ascensos directos o con paradas turísticas en zonas aledañas a los picos. Foto: Cortesía Ministerio de Turismo

Si a la aventura de montaña le quiere agregar paisajes, una buena opción es una caminata alrededor del cráter del Quilotoa. El montañista Patricio Tisalema está organizando este recorrido el próximo 30 de junio, con el objetivo de admirar la luna llena al final de la caminata. Esta opción tiene un costo de USD 69. Mayor información la obtiene en la página de Facebook del montañista.



Para alimentarse durante el trayecto, los montañistas recomiendan llevar sánduches de atún y bebidas hidratantes. Para proteger su salud, se recomienda llevar una loción de protección solar, ropa abrigada, un buen calzado y lentes de protección solar, que le serán muy útiles también en caso de llegar hasta la nieve.



Por último, realice una planificación del viaje, en la cual determine tiempos para cada actividad. Esto le evitará tener contratiempos al momento de retornar a casa, ya que hay montañas que por la tarde son cobijadas por las nubes, lo cual dificulta el descenso si no se conocen bien las rutas existentes en el sitio.

Recomendaciones



Use ropa sintética y abrigada. Es recomendable tener una mudada adicional.



Use calzado de buen labrado para que tenga mayor agarre para evitar las caídas.



El uso de gafas le ayudará para la protección contra los rayos solares.



Recoja la basura que generó en su visita, ya que no hay recolección en estos lugares.