Conozca cuáles son los países que más se benefician con el turismo

El portal económico How Much confeccionó una lista de los países que más se benefician de la industria turística y los más dependientes, en base a los ingresos recibidos y el PBI que representa en sus economías. Estados Unidos está en primer lugar en esta escala, al conseguir en 2016 un total de USD 488 billones.



En cantidad de dinero le sigue China con USD 224 billones, casi la mitad de los ingresos de los Estados Unidos, mientras que en tercer lugar se encuentra Alemania con USD 130,8 billones. De Latinoamérica el mejor posicionado es México, en el séptimo lugar, y Brasil en el décimo. Ecuador en este ranking es signado con el color celeste, ya que su industria turística genera entre el 2% y el 5% del PIB.

Una publicación compartida de Howmuch.net (@howmuch_net) el 28 de Abr de 2017 a la(s) 3:56 PDT

Una publicación compartida de Howmuch.net (@howmuch_net) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 7:20 PDT

La globalización y tendencia de viaje aumentó el número de personas que viajan a países del extranjero cada año. Esta tendencia creciente trajo consigo un aumento del crecimiento del PIB debido al gasto turístico. Mientras algunos países reciben más visitantes que otros, no todos los países se basan en sus industrias de turismo en la misma medida.

La muestra de How Much también reveló cuáles son las cinco naciones más dependientes del turismo: Malta, Croacia, Tailandia, Jamaica e Islandia; mientras que en el otro extremo –donde no es una industria importante en términos de PBI- se ubicaron Ucrania, Rusia, Polonia, Canadá y Corea del Sur.



Los datos se obtuvieron del informe del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2017 desarrollado por el Foro Económico Mundial.