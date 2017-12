Quito, entre los 18 destinos a ser visitados en el 2018, según Condé Nast

En una reciente publicación en la revista de viajes Condé Nast Traveler, escogió a la capital ecuatoriana entre los 18 destinos del planeta a ser visitados en el 2018, debido a que son lugares que “están en su momento” para ser explorados.

Eliot Stein, periodista que realizó la reseña de la ‘Carita de Dios’, la describe como una ciudad que surge en lo alto de las nubes en los Andes. “Rodeada por los picos nevados de dos volcanes activos, pocas ciudades tienen un entorno tan espectacular como Quito. El Centro Histórico de la capital ecuatoriana, del siglo XVI, no solo es el centro colonial más grande y mejor conservado de América Latina, también es la primera ciudad del mundo declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”.

Los trabajos de Stein han sido publicados en National Geographic Traveler, BBC, Vice, The Independent, The Washington Post, USA Today y en la serie de libros Best Travel Writing. Él destaca en Quito la importancia del cuadragésimo aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, la conexión aérea que tiene con los Estados Unidos y sus precios.



“Explorar el laberinto de monasterios a la luz de las velas de la ciudad, los curanderos chamánicos y los palacios en colores pastel debería estar en su lista 2018, mejor aún si es a partir de enero”, expresó Stein.



En esta selección, Quito se codea con destinos como la Antártida; Bahamas; Guadalajara, en México; Minneapolis, en Minnesota; Nueva Orleans; Malta, en África del Norte; Las Azores, en Portugal; Georgia, en Europa Oriental; Bratislava, en Eslovaquia; Corea de Sur; Chengdú, en China; India oriental: Calcuta y las Islas Andamán; Petra, en Jordania; Norte del Perú; La Gran Barrera de Coral, en Australia; Acra, en Ghana; y Adís Abeba, en Etiopia.