Panamá prepara atractivos descuentos para septiembre

Una jornada de grandes descuentos bautizada ‘Black Weekend Sale’, que se extenderá por tres días en el próximo mes de septiembre, se prepara en una docena de centros comerciales de Panamá para promocionar la octava Expo Turismo Internacional que se realizará entre el 26 y 27 de mayo de 2017 en la capital panameña.

"Las rebajas en los precio marcados serán entre el 20% y 70% en tiendas con el fin de incentivar las compras durante septiembre, mes donde las ventas son muy bajas para los comercios", declaró este a Efe la presidenta de la Asociación de Centros Comerciales, Nadkyi Duque.



La jornada de rebajas se dará del 15 al 17 de septiembre en 10 centros comerciales de la capital panameña y dos del interior. Se trata de una versión extendida del Viernes Negro o ‘Black Friday’, que desde hace varios años se ha venido realizando en noviembre en Panamá.



Duque dijo que Panamá es el principal destino de compras en la región, por lo que la Asociación de Centros Comerciales se alió con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para crear un producto país, en este caso el ‘Black Weekend Sale’ y poder ofrecerlo a los compradores que vendrán a la feria.

¡PANAMÁ QUE BELLA ERES! 🇵🇦🌴❤️ #panama Una publicación compartida de Panamá (@panama) el 15 de Feb de 2016 a la(s) 11:53 PST

La directiva de la asociación enfatizó que cada año una gran cantidad de personas quiere visitar a Panamá para el viernes negro, pero no cuentan con una propuesta que les ofrezca tarifas de hoteles, aerolíneas y tours locales por la ciudad.



"Estamos dando este producto para que los mayoristas puedan vender estos paquetes en mercados objetivos como Ecuador, Argentina, Brasil, las islas del Caribe y Centroamérica, que son los países de donde provienen nuestros principales clientes", detalló.



La empresaria expresó que los comercios panameños ofrecen precios, marcas y productos más baratos y otros que no se encuentran en los países de donde provienen los compradores.

Administrador Him junto a las Cámaras de Comercio y Turismo anuncian que todo está listo para Expoturismo 2017 este 26 y27 de mayo en Atlapa pic.twitter.com/m7WA6LwULr — Autoridad de Turismo (@ATP_panama) 23 de mayo de 2017

El jefe de la Autoridad de Turismo, Gustavo Him, anunció que este año en Panamá el viernes negro se celebrará en septiembre y no en noviembre, como medida para incentivar el comercio y el turismo en el noveno mes del año.



"El cambio de fecha a septiembre se debe a que es un mes intermedio, donde hay necesidad en compras y ofertas, y así no saturar el mes de diciembre por las compras de temporada navideña y fin de año", explicó entonces Him.



El turismo, es junto a los servicios financieros y la logística, el pilar de la economía de Panamá, una de las más dinámicas de la región que creció un 4,9% en 2016, según datos oficiales del Gobierno del istmo.