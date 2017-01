El Pedregal, un destino a visitar en el 2017, según The New York Times

Este miércoles 4 de enero, el diario The New York Times publicó en su sitio web de viajes una lista con 52 destinos para conocer en el 2017. Uno de los lugares es el Pedregal, una comunidad ubicada en la provincia de Cotopaxi, en las faldas del segundo volcán más alto del Ecuador.

Dentro de listado, el páramo ecuatoriano se ubica en la posición 13. En los primeros lugares resaltan destinos como el Desierto de Atacama en Chile, Tijuana en México, Detroit en Michigan, Dubrovnik en Croacia, Agra en India, entre otros.



El diario norteamericano destaca del Pedregal el atractivo natural para realizar actividades de excursión, acampadas o senderismo. Además, su geografía permite divisar las elevaciones que rodean la serranía ecuatoriana. También, el entorno ofrece la posibilidad de realizar ciclismo de montaña o paseos en caballos.



Santa Ana del Pedregal es el nombre completo del territorio citado en la lista de The New York Times y se ubica en las afueras del Parque Nacional Cotopaxi, al sur de la provincia de Pichincha. En la zona habita una comunidad indígena que se caracteriza por mantener las tradiciones de la cultura del chagra, es decir, del tradicional campesino del región andina del Ecuador.



The New York Times recomienda a los turistas visitar el lugar en el mes de junio, época en donde se puede apreciar mejor el largo páramo verde e, inclusive, divisar aves y animales endémicos del sector, además de compartir las tradiciones de los comuneros como el rodeo chagra, el agroturismo. entre otras.