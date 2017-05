Carondelet abre sus puertas al mundo a través de un museo

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inauguró este lunes -15 de mayo de 2017- el museo en la casa de gobierno en Quito con obsequios que recibió durante su mandato, entre ellos una copia de la novela 'Cien años de soledad', firmada por el Premio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez.

En su década al frente del gobierno ecuatoriano, cuyo período concluirá el próximo 24 de mayo, Correa recibió miles de regalos, los cuales donó para la creación de este museo en el Palacio de Carondelet.



Entre los regalos hay costosos relojes, uno de ellos con diamantes cotizado en USD

250 000, y otras piezas como un sable de sultán que le obsequió el rey de Arabia Saudita, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, valorado en casi USD 86 000.

“Aquí se exhibe gran parte de los más de 11 000 obsequios que mi familia y yo hemos recibido (...) con valor de cerca de USD 2,5 millones”, reconoció el líder del movimiento Alianza País, tras recorrer los 400 m2 del museo que fue montado en la planta baja del ala sur de la sede del Ejecutivo, en el Centro Histórico de Quito.



Correa añadió: “Yo me podía llevar éstos obsequios a mi casa, y hubiera resuelto la parte económica de mi vida no solo hasta el final de mi vida sino para futuras generaciones (...) pero eso hubiera sido un robo, no hubiera sido ético”.



El jefe de Estado señaló que solo su esposa (la belga Anne Malherbe) recibió regalos por un valor cercano a los USD 800 000 en joyas.

Un 40% de los regalos son libros que fueron donados a entidades como el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).



Además de que los servidores públicos de Ecuador tienen prohibido aceptar obsequios, el presidente Corea emitió en 2014 un decreto para disponer que los regalos de tipo institucional sean parte del patrimonio estatal.



“Hay regalos de alto valor simbólico, y otros sin valor simbólico y de alto valor económico”, indicó Correa, quien también donó al museo la banda presidencial que fue bordada con hilo de oro y valorada en varias decenas de miles de dólares.



El mandatario ecuatoriano ordenó, además, la subasta de algunos presentes “sin valor simbólico y de alto valor económico” para financiar diversas obras sociales. Según la Presidencia, se ha recaudado USD 691 000.

A más de los regalos al mandatario saliente, el novel museo tiene 11 salas temáticas, en donde se podrá observar los hitos que marcaron a la historia republicana del Ecuador en 200 años, las luchas sociales, mapas y sus cambios en los límites territoriales, las relaciones del país con el mundo, los bastones de mando que simbolizan la autoridad y poder de un mandatario, las adecuaciones que sufrió el Palacio de Gobierno, entre otras.



Carondelet, abierto al turismo en 2007, es uno de los museos más concurridos del país. Según la Unidad de Cultura de la Presidencia, este lugar recibe un promedio de 500 turistas a diario y desde el 2007, se contabilizó la visita de un total de 1,3 millones de turistas entre nacionales y extranjeros.



Los visitantes podrán realizar sus recorridos sin costo alguno, a través de un ticket en el stand informativo ubicado en las calles Espejo y García Moreno.



Los horarios de atención son lunes de 15:00 a 18:45, martes a viernes de 09:00 a 18:45, sábados de 09:00 a 22:00, y domingos de 09:00 a 16:00.