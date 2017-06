Zoológico de Loja promociona el avistamiento de las jirafas por el Día del Niño

Las dos jirafas que arribaron al país la semana pasada serán parte de las actividades especiales que ofrecerá el zoológico de Loja por el Día del Niño. Este jueves 1 de junio, los asistentes podrán ver por primera vez a estos animales que permanecen en periodo de cuarentena.

La iniciativa, anunciada a través de redes sociales, causó alerta en veterinarios y defensores de animales. Esta mañana, la Asociación de Veterinarios de Fauna Silvestre del Ecuador (Avfse), envió una carta a Agrocalidad, con copia al Ministerio del Ambiente, expresando su preocupación.



En el comunicado se pide a las autoridades “realizar una permanente vigilancia sanitaria” en relación a la cuarentena post entrada de las jirafas importadas, ante el anuncio de la Alcaldía de Loja.



La Avfse pide que “los especímenes no sean exhibidos al público y que permanezcan en el área definida, durante el tiempo establecido”.



A través de la carta, solicitan que se les entregue una copia de las actas firmadas de inicio y levantamiento de la cuarentena y el informe final emitido por un técnico de Agrocalidad, una vez que el periodo haya llegado a su fin.



El alcalde de Loja, Bolívar Castillo, se refirió esta mañana al debate que se generó por el avistamiento de las jirafas. En una rueda de prensa, aclaró que no se incumplirá con las condiciones establecidas, ya que los animales se mantendrán en la zona asignada para cumplir el proceso de observación sanitaria. Ante las inquietudes, sostuvo que no se los va a movilizar.



Según la Alcaldía de Loja, se ha creado un espacio para que los niños puedan ver a las jirafas desde una especie de mirador. Esta decisión, dijo Castillo, la tomó ante las exigencias de la población por conocer a los animales.



Mañana, 1 de junio del 2017, a las 09:00 los asistentes podrán observar a los especímenes como parte de un recorrido que se va a realizar en las instalaciones del zoológico. “Tenemos el derecho a promover nuestro bioparque que está considerado como un punto de interés turístico”, explicó Castillo.



El Alcalde dijo alegrarse por el comunicado emitido por el Ministerio del Ambiente, en el que se explica que el proceso fue autorizado por la autoridad competente, y sostuvo que se está montando una campaña con insultos en contra de la importación de las jirafas.



La Asociación de Veterinarios de Fauna Silvestre también solicita en su comunicado una copia de los resultados de los exámenes biológicos que se realizaron a los animales cuando llegaron al país.