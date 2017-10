Zolar incursiona con el shoegaze en su tema Acelerar

Los sonidos de los sintetizadores caracterizan a la música de la agrupación ecuatoriana Zolar que, pese a que tiene influencias de géneros como el rock y el shoegaze, no se encasilla en un solo ritmo.

Acelerar es el nuevo tema de Zolar, canción con la que los músicos se acercan más a la textura del shoegaze. Gabo Villagómez, vocalista y tecladista de la banda, explica que este tema es el más roquero de la banda. “Tratamos de ser muy eclécticos. Tenemos cosas de shoegaze pero no somos shoegaze. Lo más cercano a lo que estamos sería el new wave, por esa mezcla de rock y sintetizadores”.



El shoegaze es un género que nació en la década de los 80, cuando los guitarristas usaban tantos efectos en su instrumento musical que miraban todo el tiempo a las pedaleras. De ahí sale el término de ‘shoe’ (zapato). Pero, en el caso de Zolar, no se utilizan efectos de guitarra, sino más bien de sintetizadores.



Acelerar forma parte del EP homónimo de esta banda que fue creada a finales del 2014. Otras cinco canciones se incluyen en ese disco que está disponible en su versión digital, y que varía entre los sonidos acústicos y orgánicos.



Villagómez trabaja con José Márquez (bajo) y Doménico Polo (guitarra). Estos tres ecuatorianos han compuesto cerca de una veintena de canciones, que esperan grabar próximamente para presentar su primer disco de larga duración.



Algunas de las influencias presentes en la música de Zolar son Blondie y The Killers que, según Villagómez, también mezclan el rock con otras texturas sonoras. Acelerar, sin embargo, tiene influencias de U2 y Coldplay.