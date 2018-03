La banda mexicana Zoé presenta Azul, el primer sencillo de su nuevo álbum

De los veinteañeros que se reunieron para hacer rock and roll en los tempranos 90, se mantiene la independencia, la mexicanidad, la espiritualidad y, sobre todo, el ímpetu por explorar emociones globales como el amor y la realidad latinoamericana, para después canalizarlas en canciones.

Asílo precisó León Larregui, líder de la agrupación mexicana Zoé, en diálogo con este diario. Tras cinco años de ausencia de los escenarios, el artista anunció el regreso de la agrupación y reveló los detalles de Azul, primer sencillo de su sexto trabajo discográfico.



La canción, que lidera los 12 ‘tracks’ de su nuevo álbum, se estrenó hoy 1 de marzo del 2018 a escala mundial.



Desde México, la interferencia no fue obstáculo para que la pacífica pero firme voz del ‘frontman’ de Zoé devele el significado de la canción.



“El amor, en esencia, tiene varias formas. Una de ellas es el desamor. De eso se trata Azul: un desencuentro. La fuente para esta canción no fue una experiencia propia, sino la de un amigo. Se produjo un cúmulo de emociones propias de algo que no funcionó ¿Sabes? Ahí se creó una empatía. Mi amigo sufría y, por lo tanto, yo también”, comentó Larregui.



La composición de la melodía estuvo a cargo de Larregui; los arreglos, de Zoé, y la producción la lideró Craig Silvey, reconocido por su trabajo con bandas como Arcade Fire y Florence + The Machine.



La grabación del tema se realizó en los estudios Panoram, en la Ciudad de México.



“De hecho, grabamos todo el disco en nuestro propio estudio. Ese es uno de los motivos que hizo que la producción del álbum sea aún más placentera e íntima”, afirmó el vocalista.



Hoy también se presenta el video que acompaña al sencillo.



Dirigido y conceptualizado por Larregui, el trabajo audiovisual, que se desarrolla en un escenario futurista, se plasma una historia de amor apocalíptica.



“Tú, con el vestido azul. Tú, llorando en el andén. Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia”, enuncia la canción.



La reunión de León Larregui Jesús Bárez, Sergio Acosta,Rodrigo Guardiola y Ángel Mosqueda se dio de forma espontánea, confiesa el cantante. Ahora, la banda alista motores para el lanzamiento de su nuevo disco.



El artista prefirió mantener el nombre del disco en expectativa hasta abril; sin embargo, adelantó que el título remitirá a un mito de la cultura mexicana.



Además, congregará temas con base en el amor, problemáticas como la corrupción y el racismo mediante analogías y metáforas.



Con 20 años de permanencia musical, Zoé fortalece las raíces de su rock ‘espiritual’ en América Latina para renacer con más fuerza en este año.



En el marco de su gira internacional Zoé Tour, la banda visitará el país el próximo 07 de septiembre del 2018.



Gira

El quinteto iniciará el Zoé Tour 2018 el 16 de marzo en Santiago, Chile.



Discos

Zoé tiene cinco álbumes de estudio, dos discos en vivo y un MTV Unplugged.



Propuesta

En Azul pervive la base rockera de Zoé fusionada con sonidos electrónicos.