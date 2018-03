YouTube sigue a Amazon y se mete en el negocio del cine

YouTube informó este miércoles 21 de marzo de 2018 que está produciendo una película propia que será estrenada en cines, en un paso que sigue al innovador modelo de Amazon.

'Vulture Club' , que está en posproducción, es protagonizada por la ganadora del Óscar Susan Sarandon ('Pena de muerte', 'Thelma y Louise') , que interpreta a una enfermera de sala de urgencias cuyo hijo es secuestrado por terroristas.



Dirigida por el iraní-estadounidense Maryam Keshavarz ('Circunstancia') , el tráiler cuenta también con Edie Falco ('Los Soprano', 'Nurse Jackie') y Matt Bomer ('Magic Mike', 'American Horror Story: Hotel') .



“ Sigue el particular recorrido de una mujer abandonada por su gobierno, y que encuentra apoyo en los más inesperados lugares ” , dijo Keshavarz en un comunicado.



“ Es un honor trabajar con Susan Sarandon, Edie Falco y Matt Bomer, que son talentos increíbles, y con un innovador como YouTube para contar esta historia atemporal”.



La revista online de entretenimiento IndieWire alabó este paso de YouTube Red -el servicio streaming de Google- como un "giro estratégico significativo".



Entró en el negocio de la distribución de películas con la comedia de ciencia ficción 'Lazer Team' en enero de 2016, pero era un proyecto de bajo presupuesto con un elenco desconocido que fracasó en la taquilla.



'Vulture Club' , con ese elenco de estrellas, está en otro nivel, junto a otras dos adquisiciones de YouTube Red: el drama de hip-hop producido por Eminem 'Bodied' y 'Super Size Me 2: Holy Chicken!' de Morgan Spurlock.



La película de Eminem también irá a cartelera, pero la de Spurlock terminó en la gaveta luego de que el cineasta admitiera una conducta de acoso sexual en el pasado.



YouTube Red dijo que la filmación principal de 'Vulture Club' estaba completa, pero no ofreció mayores detalles de su estreno en cines, más allá de confirmar que su debut en la gran pantalla antecedería al del servicio streaming.



Netflix ha mostrado que poco le importa lo que se ha considerado como la santidad del cine, enojando a algunos cineastas y generando llamados para que sean vetados en festivales por estrenar sus películas en su plataforma al mismo tiempo que en cartelera.



Amazon Studios, por su parte, se ha asociado con Bleecker Street, Lionsgate y otras compañías de entretenimiento para darle a sus películas originales una mayor ventana en el cine antes de su estreno 'online'.



La compañía, más aceptada hoy como un estudio convencional, tiene producciones nominadas y ganadoras de Óscars como 'Por eso lo llaman amor' , 'Manchester junto al mar' y 'El cliente'