A los 85 años, Yoko Ono anuncia un nuevo disco por la paz

Yoko Ono anunció el martes 24 de julio del 2018 que lanzará un nuevo disco a los 85 años, reivindicando que su mensaje de paz de toda la vida sigue siendo muy necesario en 2018.

En 'Warzone', que saldrá a la venta el 19 de octubre, Ono volverá a repasar sus canciones escritas desde 1970, concluyendo con Imagine, el legendario himno pacifista compuesto por Ono y su fallecido esposo, John Lennon.



“El mundo está tan desastroso... Las cosas son muy difíciles para todos”, dijo en un comunicado. “No es demasiado tarde para cambiar el mundo. Necesitamos a Yoko ahora más que nunca”, agregó una declaración de sus representantes.



La neoyorquina nacida en Japón aclaró que 'Warzone' no será su última obra, y agregó que está trabajando en otro álbum.



Los 13 temas del disco, producido por su hijo Sean Ono Lennon, fueron arreglados nuevamente para poner en un segundo plano la música y en primer plano la voz de Ono, que bordea la declamación.



Junto con el anuncio, la también artista plástica lanzó una nueva versión de la canción que le da el título al disco, que apareció en el musical de 1994 'New York Rock' sobre su vida con Lennon.



En la versión de 2018, un elefante barrita y la percusión irrumpe como un arma de fuego, mientras Ono describe una escena violenta sobre ecos que reverberan. “Si me escuchas, ¡ayúdanos!”, concluye.



La carrera musical de Ono, crecida entre Tokio y Nueva York, estaba en pleno ascenso cuando conoció a Lennon y se convirtió en su segunda esposa.



La pareja usó su luna de miel para protestar contra la Guerra de Vietnam en una acción desde su lecho matrimonial.

Ono se ha mantenido activa en causas pacifistas y en la preservación del legado de Lennon después de que fuera asesinado frente a su apartamento en Nueva York en 1980.