Ximena Sariñana: 'En el Quitofest tendré un poquito de todos mis discos'

Por primera vez, la mexicana Ximena Sariñana visitará Ecuador, como parte del cartel alternativo del Festival de Música Independiente Quitofest. La cantante y actriz actuará el sábado 5 de agosto de 2017, junto a bandas como Café Tacvba y Los Cafres. Sariñana habló con EL COMERCIO sobre su primera visita a Ecuador y sobre sus nuevos proyectos musicales.

¿Qué prepara para el Quitofest?

Voy a cantar lo que vengo presentando a lo largo de mi carrera. Tengo ganas de que la gente de Ecuador pueda escuchar mi música en vivo. El Quitofest es un festival y en los festivales me gusta tener un poquito de todos mis discos. Siendo la primera vez que voy a Ecuador, tengo ganas de que la gente pueda escuchar un poco de todo, no solo del último disco, sino también canciones anteriores a este.



¿Qué conoce del Quitofest?

Es la primera vez que tengo la oportunidad de visitar Quito. Tengo muchas expectativas porque me han dicho que es un festival muy padre, que está muy bien montado. Estoy muy emocionada de participar.



Actuarán Barón Rojo, Sepultura, Café Tacvba, Los Cafres… ¿Qué opina del cartel?

Es un cartel muy variado y eso me gusta porque es un festival inclusivo, que tiene ganas de presentar música de todo tipo de géneros.



¿Cómo está con la promoción de ‘No todo lo puedes dar’?

Estamos cerrando la etapa de promoción. Estoy preparando el lanzamiento de un disco nuevo. El primer sencillo va a salir a finales de este año y el disco lo estaremos presentando a principios del siguiente.



¿Cómo ha sido para usted combinar la música, la actuación y su participación en reality shows?

Se ha dado de una manera muy natural. Empecé mi carrera desde muy chica, en la parte de la actuación, y he tenido mucha suerte porque también tengo una carrera en el mundo de la música. En ese aspecto me siento muy afortunada. He sabido llevar bastante bien ambas carreras.



¿Qué papeles ha representado como actriz?

Han sido muchísimos personajes. Con todos logras encontrar un punto de identificación para poderlos interpretar de una manera creíble. En cada producción te llevas algo del papel que estás interpretando.



¿Cómo ha sido su experiencia compartiendo escenario con artistas como Jason Mraz, Miguel Bosé y Ana Torroja?

Me siento muy afortunada porque he conocido a gente increíble en esta carrera. Mucha gente con la que he colaborado se ha convertido en buenos amigos. Ana Torroja es un ejemplo. Es una de las cosas que más disfruto de mi carrera.



De todas sus facetas artísticas, ¿cuál le ha costado más?

Todo tiene sus dificultades, los horarios son pesados, todas las cosas tienen su complicación. Pero disfruto tanto el estar metida en todo, en mis personajes, en mi música, en los programas, que lo disfruto tanto que después se me olvida. Se vuelve mucho más llevadero.