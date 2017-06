La Mujer Maravilla, una superheroína que hace historia en el cine

Cada póster y tráiler que se iban descubriendo a medida que se acercaba el estreno de ‘La Mujer Maravilla’ incrementaba la expectativa por saber si esta nueva cinta de Warner, basada en los personajes de DC Comics, con Gal Gadot como protagonista y Patty Jenkins como directora, podría devolverle algo de brillo a la franquicia.

Con la cinta en cartelera, la actriz de origen israelí no solo que ha demostrado estar a la altura del legendario personaje creado por William Moulton, en 1941, sino que le ha dado un nuevo impulso al universo cinematográfico de DC en particular y al cine de superhéroes en general.



Con una recaudación de USD 103,2 millones en el primer fin de semana de exhibición en Estados Unidos y Canadá, según datos del portal Box Office Mojo, ‘La mujer maravilla’ se convirtió en el mejor estreno de la historia a cargo de una directora. Reconocimiento que recae en Patty Jenkins, una cineasta californiana de 45 años, que debutó en el cine en el 2003 con ‘Monster’, película protagonizada por Charlize Theron, cuya interpretación le valió su primer Oscar.

Desde entonces la directora ha dedicado casi toda su carrera a proyectos televisivos como ‘Arrested Development’, ‘El séquito’, ‘The Killing’, ‘Exposed’, entre otros. Ahora, encabeza este nuevo proyecto derivado del universo cinematográfico de DC Comics, tras apartarse de Marvel, donde negociaba la dirección de ‘Thor: The Dark World’.



Con las cifras de este exitoso debut en cartelera, ‘La Mujer Maravilla’ acaba de superar la marca anterior que estaba en manos de Sam Taylor-Johnson, directora de ‘Cincuenta sombras de Grey', que recaudó USD 93 millones en su primer fin de semana en el 2015.



La cinta, protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright y Elena Anaya, narra el origen de la superheroína, desde que era conocida como Diana, princesa de las Amazonas, en la remota isla de Themyscira. Un paraíso perdido donde comenzará su entrenamiento para convertirse en una poderosa guerrera, hasta que decide abandonar su hogar para tratar de poner fin a una guerra mundial, con la esperanza de que la humanidad pueda convivir en paz.



Además del éxito en taquilla, la cinta también ha sido bien recibida por la crítica. Con 245 de 263 críticas positivas, la cinta alcanzó una aceptación de 93% en el portal Rotten Tomatoes y una calificación de 8,3 en la página IMDB. Aunque el éxito de la película se ha visto opacado por la prohibición de su exhibición en Líbano, debido al origen de su protagonista, la cinta también vuelve a abrir el debate sobre la equidad de género en la industria cinematográfica de Hollywood.