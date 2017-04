Will Smith y Jessica Chastain acompañarán a Almodóvar como jurado de Cannes

Los actores estadounidenses Jessica Chastain y Will Smith, junto al realizador italiano Paolo Sorrentino o la artista china Fang Bingbing, acompañarán al director español Pedro Almodóvar en el jurado del Festival de Cannes, anunció este 25 de abril del 2017 el certamen.

Cuatro hombres y cuatro mujeres se sumarán a Almodóvar en las deliberaciones para otorgar la Palma de Oro, que se entregará el próximo 28 de mayo.



El Festival de Cannes destacó que Chastain, nominada dos veces a los Oscar, es "una de las intérpretes estadounidenses más solicitadas de su generación" y responsable de grandes actuaciones en filmes como 'Zero Dark Thirty', de Kathryn Bigelow, o 'El año más violento', de J.C. Chandor.



De Smith -nominado dos veces a una estatuilla de Hollywood- subrayó su amplia filmografía, en la que el también productor y cantante alterna éxitos de taquilla como 'Hombres de negro', de Barry Sonnenfeld, con retratos de grandes iconos como en 'Ali', de Michael Mann, o 'En busca de la felicidad', de Gabriele Muccino.



Sorrentino, según el comunicado, vuelve a Cannes como jurado tras haber presentado siete de sus ocho filmes en el certamen. De ellos, 'Il divo' se llevó el premio del jurado en 2008.



Junto a ellos estarán, bajo la presidencia de Almodóvar, la directora, guionista y productora alemana Maren Ade, que presentó el año pasado en Cannes 'Toni Erdmann', y Fan Bingbing, Concha de Plata a la mejor actriz en el pasado festival de San Sebastián por 'Yo no soy Madame Bovary', de Feng Xiaogang.



También estarán la actriz, guionista y directora francesa Agns Jaoui, premio al mejor guión en 2004 en Cannes por 'Como una imagen'; el realizador surcoreano Park Chan-Wook, Gran Premio de Cannes en 2004 por 'Old Boy' y premio del jurado en 2009 por 'Thirst', y el compositor francés Gabriel Yared.



La 70º edición del festival, uno de los más prestigiosos del mundo del cine, se celebrará entre el 17 y el 28 de mayo y cuenta en su competición oficial con películas como 'La seducción', de Sofia Coppola; 'LAmant double', de Franois Ozon, o 'Hikari', de Naomi Kawase.