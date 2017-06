El whatsapp, el ‘face’ y los videos, en el ‘celu’

En una ocasión, las dos amigas, de 11 años, se enviaron mensajes de Whatsapp hasta después de las 03:00. Al otro día se les hizo difícil despertarse. Una de ellas llegó tarde a la escuela.

Ambas lo recuerdan y al contarlo sonríen, cómplices. Una no se olvida de la escena: su padre llegaba de un viaje, ingresó a su habitación a esa hora de la madrugada. Y, ella, para no ser ‘pescada’ literal, puso su teléfono inteligente Samsung Galaxy A5 debajo de la cama. Enseguida pretendió estar dormida.



En Ecuador, desde el 2012 hasta el 2016, se incrementó el uso de la Internet en los niños. El aumento fue del 43% al 61,2%. Según el INEC, 11 de cada cien niños menores de 15 años tiene al menos un celular activado. Y de ellos, seis utilizan un smartphone.



No solo en los centros educativos particulares sino también en municipales y fiscales, buena parte de los niños, de 10 a 11 años entrevistados, tiene incluso dos celulares.



"Yo tengo un Nokia, para recibir llamadas en la calle y otro con más tecnología, que puedo utilizar en casa, para investigar", comentó una niña, quien también tiene tableta, computadora portátil y de escritorio, en casa.



Los padres, según dijeron los niños, les ponen ciertas reglas para acceder a sus celulares. Pueden usarlos después de realizar sus deberes. La mayoría no tiene autorización para llevarlo a clases.



La mayoría comentó que mínimo accede a Internet por una hora diaria. Y otro, que le dan 20 minutos al día para jugar con la ‘tablet’. Pero en las noches, a veces se exceden y los padres no lo notan.



"A veces lo conecto al televisor porque ya me arden los ojos debido al esfuerzo que hago para ver la pantalla tan pequeña". Eso relató una niña.



"En el trolebús me lo robaron", confesó una niña sobre su Huawei. Así que lo reemplazó con otro celular, que heredó cuando su padre adquirió uno nuevo. Es común que les regalen por Navidad o por el cumpleaños un teléfono.



"A veces estoy aburrida en mi casa, en la tarde. Si una de mis amigas del colegio no se conecta, busco con quién conversar", relató una estudiante.



Según la encuesta del INEC, el 51,9% utiliza Internet para educación y aprendizaje. El 24,3%, para obtener información; el 19,5%, para comunicarse, y el 4,4%, para otras actividades, como juegos. También se dice que el 61% lo usa una vez al día, al menos.



En el 2016, los niños son el segundo grupo etario, con mayor número de personas que utiliza computadora.



En los planteles particulares, los niños cuentan con Huawei, Iphone, LG y Samsung, entre otras marcas de celulares. Casi todos los chicos, de diferentes centros, tienen cuentas de Facebook, que abrieron adulterando la edad que tenían. Los padres de algunos de ellos conocen sus claves de acceso a las redes sociales, para controlarlos.



Los niños que dijeron no tener celular o tableta, los piden prestados a sus padres.