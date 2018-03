WeDogs!, nueva aplicación para mascotas ante un mercado prometedor

La tendencia de los 'perrhijos' y dueños de mascotas más responsables han generado un mercado prometedor con servicios confiables, un contexto que ha dado pie para que emprendedores mexicanos crearan la aplicación WeDogs!.

"La idea surge para beneficiar la vida de los perros que viven en la Ciudad de México. El propósito de la aplicación es ofrecer paseos de calidad a través de paseadores que tengan tiempo libre para ofrecer ese servicio, dar cariño y atención a las mascota", dijo a Efe Carlos Cano García, socio fundador de WeDogs!.



La aplicación permite enlazar a los paseadores con dueños de perros que no tengan el tiempo suficiente para sacar a pasear a su mascota, explicó el economista y joven emprendedor.



"Estamos en una de las ciudades más grandes del mundo con la mayor cantidad de mascotas en el país, y los espacios para poder tenerlos y dedicarles tiempo son muy pocos", agregó.

Según datos de la agencia internacional GFK, de 22 países encuestados, Argentina, México y Brasil tienen el mayor número de mascotas por persona. México ocupa el segundo lugar, con el 64 % de la población con una mascota.



El Gabinete de Comunicación Estratégica, empresa de investigación de mercados, señala que los hogares mexicanos que cuentan con mascotas, en su mayoría perros y gatos, gastan poco más de USD 200 mensuales en comida, veterinario, peluquería y otros servicios relacionados al bienestar animal.



En un escenario prometedor para servicios y comercio animal, WeDogs! emplea responsablemente a paseadores de perros para dar un servicio confiable, comentó Cano.

La aplicación funciona con solo pedir un paseo; llega la notificación al paseador más cercano, quien acepta y va al domicilio del solicitante del servicio, detalló.



"El usuario puede ver en tiempo real el recorrido de la mascota vía GPS y en todo momento puede comunicarse con el paseador", indicó.



El publicista Juan Carlos Martínez Sánchez, también socio de WeDogs!, explicó que la aplicación tiene una función muy sencilla para el paseador.



"A través de esta app, el pasador puede ver los paseos agendados de la semana o tener solicitudes en tiempo real, se puede ver el perfil, el número de paseos dados, el tiempo recorrido y los minutos a pagar. Es muy fácil la aplicación, se socializa con las mascotas y se tiene un ingreso (económico) extra", apuntó.



Según Cano, We Dogs! surge también como una opción alterna a los servicios no regulados de otras personas que pasean a más de 10 perros juntos, lo que genera estrés para las mascotas, dando un mal servicio.



Esto ha generado inconformidad en los dueños, quienes no confían en estos servicios. "Lo que hacemos es ofrecerle la opción para que su perrito no tenga que quedarse todo el tiempo encerrado en casa, pueda pasear y libere energía", agregó.



Los paseadores son elegidos bajo ciertos requisitos y luego de pasar un filtro de selección.



"Toman una capacitación previa, un curso de certificación en donde se les explica todos los puntos para que puedan realizar un paseo, se sumen a la familia WeDogs! y puedan realizar paseos como si lo estuvieran haciendo a sus propias mascotas", indicó Cano.



En un mediano plazo, buscan ampliar el servicios a otras ciudades de México y complementar con su tienda en línea, además de ofrecer cursos de adiestramiento canino, pensión y guardería para mascotas.



Unos de los compromisos que mencionan los socios fundadores es crear la fundación WeDogs!.

"Por ahora donan un porcentaje de cada paseo a diversas asociaciones civiles, en especie, o voluntariado", dijo Cano.

Los jóvenes emprendedores buscan hacer la vida más fácil a los dueños con la tecnología y fomentar una tenencia responsable de mascotas.



"La idea es generar un mejor ambiente para las mascotas y que ellos se vean beneficiados", finalizó.