Walter García: Se están reestructurando los fondos ambientales

Walter García tiene 37 años y es guayaquileño. Asumió sus funciones el 13 de junio de 2016. Sus títulos fueron obtenidos por becas. Es máster en Desarrollo Sustentable y ciencias Ambientales y tiene un posgrado en Desarrollo de Proyectos Sustentables en la Universidad de Lund, en Suecia. Es el creador de la iniciativa Punto Verde que promueve el Ministerio de Ambiente. Fue exasesor del Ministro del Interior y del Ambiente.

¿Qué hizo el Ministerio del Ambiente en el 2016?

Se cogió la administración a mediados de junio y se encontró con una coyuntura económica crítica en el país. Lo que se realizó en el Ministerio del Ambiente (MAE) fue consolidar los proyectos, que fue el gran desafío, pero se consiguió recursos internacionales. Entre ellos estuvo el Fondo Climático Verde que destinó USD 41 millones y permitirá dar sostenibilidad a proyectos como Socio Bosque y trabajar con comunidades.



¿Cuáles son los retos para el 2017?

Consolidar las estructuras de Socio Bosque para lograr incentivos y ampliar el número de hectáreas. Actualmente, se tiene 1 489 541, 066 ha. También una de las perspectivas para este año es consolidar el trabajo con las comunidades; conocer qué actividades realizan en beneficio de la conservación de la naturaleza.



Otro de los proyectos es Amazonía sin fuego. Este nace en Brasil y Bolivia y se pretende ampliarlo a otros lugares del país. Consiste en eliminar la quema no controlada de los desperdicios y que se convertían en incendios.



Y en torno al cambio climático...

El desarrollo de planes contra el cambio climático para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es una de las aristas importantes para la institución. Se fortalecerá el tema con talleres para que los GAD puedan elaborar sus planes según sus necesidades. El plan dura cinco años y los fondos son repartidos para que estos puedan desarrollarse.



La Unidad de Monitoreo Forestal será otro beneficiado. Esta entidad controlará la tala ilegal, y también que puede decidir en qué parte se puede reforestar.



¿Cuál es la postura del MAE con respecto al Código Orgánico del Ambiente recientemente aprobado por la Asamblea Nacional?

Lo más importante es que el país va a recibir una ley que esté armonizada con la Constitución de la República 2008. La normativa actual está en coordinación con la constitución pasada y hay temas que no están claros. El aporte va en homologar y ajustar la normativa.



¿Cuál es la postura del MAE con respecto al caso de Acción Ecológica?

El caso se inicia con una denuncia del Ministerio del Interior. Como entidad, lo que debemos hacer es respetar el proceso. Se debe dar un pronunciamiento en 10 días. En este tiempo ambas partes pueden presentar pruebas de cargo y descargo para su defensa.



¿Cuál es el desafío en el tema de áreas protegidas?

El país cuenta con 51 áreas protegidas -solo una no pertenece al Estado- que equivalen a 19 millones de hectáreas y que forman el 18,57% del territorio continental. Las mismas están distribuidas en las cuatro regiones. Lo que se evidencia es que necesitan obtener un nuevo modelo, una sostenibilidad.



Otro tema es la tenencia de tierra. En ciertos lugares existen propiedades privadas y, para conservarlas, los GAD deben dar a conocer el costo de estas áreas y qué actividades se realizan para seguir cuidándolas.



¿Qué se realizará en el tema de biodiversidad?

Se trabajó en una Estrategia Nacional de Biodiversidad. Esta es una guía para realizar políticas que se tomen en conjunto por el comité interinstitucional que englobe a quienes tienen competencias en las diferentes zonas y tomar decisiones. Aparte de las decisiones, existen refugios que cuidan la vida silvestre, distribuidos en diferentes provincias en todas las regiones del país. Además, se tiene vigiladas a varias especies que se encuentran en peligro de extinción como el cóndor andino, tapir andino, amazónico, jaguar, delfín rosado, nutria gigante, neotropical, oso andino, águila harpía, cocodrilo de la Costa, guacamayo, manatí, y las tortugas marinas.



¿Qué pasó en torno a los fondos no desembolsados para Socio Bosque?

En el 2017 se está haciendo una reestructuración de los fondos para no tener los mismos problemas como en el 2016. Se realizó un nuevo fideicomiso y esto permitirá destrabar la cooperación. Los problemas con los convenios van a ser resueltos.



¿Qué sucedió con el Ecuador y su presencia en las cumbres de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático?

Se asistió a las cumbres. El país aportó y presentó planes para mejorar en el tema de cambio climático. Se llevó un esbozo de las contribuciones nacionales que planearon metas para el 2025.

El Ecuador está trabajando en pulir las contribuciones en el tema del sector energético. Además, se está colaborando con las comunidades y los saberes ancestrales. Otro es fortalecer los lugares que van a ser más afectados en el tema de cambio climático.



¿Qué se está haciendo en el tema de reciclaje?

El MAE está trabajando en incentivos a las instituciones para que tengan un ciclo de reciclaje completo y que los desechos no se queden en medio camino. Uno de los proyectos emblema es Punto Verde. Es una certificación para las empresas en varios temas como el manejo adecuado de desechos y la energía. Este año se incentivará a las instituciones por sus buenas prácticas ambientales.