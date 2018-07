¿Walt Disney robó el personaje de Mickey Mouse a un amigo?

LEA TAMBIÉN

"Casi todo lo que se sabe sobre Mickey Mouse está equivocado", advirtió Jeff Ryan. "No fue la primera estrella de Disney, Willy y el barco de vapor no fue su primera película", enumeró. Y agregó quizá lo más importante: "Y no lo inventó Walt Disney".

El autor de A Mouse Divided (Un ratón dividido), que acaba de aparecer en los Estados Unidos, realizó una investigación sobre la historia de la pelea entre Disney y su colaborador Ub Iwerks, a quien históricamente se ha reconocido como uno de los mayores talentos del equipo. Y encontró, en el origen, un famoso ratón.



Un libro que cuestiona la autoría del célebre ratón



"En 1928 dos amigos muy diferentes inventaron a Mickey Mouse. Y el éxito los dividió. La amistad entre Walt Disney y Ub Iwerks es una historia de traición, amor, guerra, dinero, poder, tragedia, intriga, humor, desesperación y esperanza", escribió. "Uno inventó a Mickey Mouse, y el otro dijo que lo hizo".



El que dijo que lo inventó —Walt Disney— aseguró en un texto de 1948 que la idea se le apareció de golpe durante un viaje en tren en 1928, "cuando la suerte en los negocios que tenía con mi hermano Roy estaba en su punto más bajo". Y esa leyenda quedó como verdad.



El que lo inventó —Ub Iwerks, según A Mouse Divided— lo bosquejó en una hoja de papel ordinario en menos de una hora, en marzo de 1928.

Walt Disney no retomó la amistad con Ub Iwerks, a quien se considera cocreador del ratón.

Segun el libro de Ryan, publicado por Post Hill Press, Walt y Ub fueron amigos en Kansas City, en 1919, mientras trabajaron en un estudio artístico. Apenas pudieron, crearon su propio emprendimiento de dibujos animados para proyectar antes y después de las películas en las salas de cine.



Tuvieron un gran éxito: Oswald, el Conejo Afortunado, pero perdieron los derechos en la disputa con un distribuidor. "Hacía falta un reemplazo", escribió Ryan.



Los amigos se sentaron para buscar una idea. Iwerks dibujó un caballo, una vaca, una rana y un perro. Ninguno los convenció. Disney sugirió entonces que probaran con un ratón.



"Ub se puso a trabajar y pronto llenó una hoja de papel, dividida en seis paneles, con varias versiones. Una parecía más una rata, con un hocico largo y delgado. Otros estaba vestidos con camisa y corbata. Otra era una ratona, con unas enormes pestañas y una falda.



La elección definitiva, que Ub marcó con un círculo en lápiz azul, muestra una versión básica de Mickey con silueta familiar y sus pantalones con dos botones", escribió el también autor de 'Super Mario: How Nintendo Conquered America' (Super Mario: Cómo Nintendo conquistó los Estados Unidos).

Un afiche que reconoce los dibujos de Mickey Mouse como de Ub Iwerks.

Iwerks marcó un record al hacer 700 dibujos por día para la animación del debut de Mickey, un homenaje al aviador Charles Lindbergh. Pero ni Plane Crazy ni el segundo corto, 'The Gallopin' Gaucho (que se desarrolla en la pampa argentina con Mickey como gaucho) despertaron el interés de las salas de exhibición. El personaje tuvo éxito al fin en noviembre de 1928, cuando se estrenó Willy y el barco de vapor, con sonido sincronizado.



Cuanto mejor le iba a Mickey, más se deterioró la relación entre los amigos, sobre todo porque uno trataba al otro como su empleado, no su socio. Según recordó la esposa de Iwerks, un día Disney comía con Iwerks cuando se les acercó un fan de Mickey. Disney le pidió a su amigo que bosquejara uno y se lo pasara para que él lo firmase. "Dibuja tú a tu propio maldito Mickey", le contestó.



"Luego de la ruptura amarga, Walt comenzó a contar el cuento de que había creado a Mickey solo, dejando a Iwerks fuera de la ecuación", dijo Ryan en una entrevista con The New York Post.



"A medida que agregó detalles, la gente comenzó a comprender que no era verdad. Walt sabía que lo que el público quería no era una verdad sin glamour sino una leyenda, un mito".



Un libro anterior, 'The Hand Behind the Mouse' (La mano detrás del ratón), de John Kenworthy (en colaboración con Leslie Iwerks, la nieta del dibujante) también reconoció el crédito debido al artista olvidado.



El trabajo argumenta que mientras Disney era un gran relacionista público y tenía una notable capacidad para narrar historias con sus personajes, Iwerks era tímido y excéntrico, con más talento para la técnica.



El olvido de Iwerks comenzó en 1930, cuando vendió su 20% de acciones en Disney por USD 3 000 y comenzó su propio estudio. Ninguno de sus personajes tuvo el éxito de Mickey, y luego de diez años de intentar salir adelante lo cerró y regresó a Disney, como empleado. Nunca volvió a ser amigo de Walt y murió en 1971. Un libro anterior argumenta también que Ub Iwerks creó al ratón más famoso.