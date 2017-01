Un vuelo con el número 666 despegó este viernes 13 y llegó al ‘infierno’

Finnair, una compañía de vuelo finlandesa, les dio una casual sorpresa a sus pasajeros. El vuelo diario AY666 de Copenhague a Helsinki cayó en viernes 13, una fecha que ha sido calificada a lo largo de la historia como de ‘mala suerte’.

"Ha sido una broma entre los pilotos", dijo el piloto de Finnair, Juha-Pekka Keidasto, que voló el Airbus A320 de Copenhague a Helsinki. "No soy supersticioso. Es solo una coincidencia para mí", agregó.



No obstante, Keidasto comentó que si algún pasajero se ponía nervioso por la fecha o por el número del vuelo , la tripulación estaba preparada para ayudarlo.



La fecha atrajo a muchas personas, según la empresa, pues reportó que el vuelo estaba casi lleno. Adicional al número 666, el vuelo tuvo como código de equipaje la palabra HEL, casi similar a hell, que en inglés significa infierno.



No es la primera vez que la empresa Finnair tiene como ‘atractivo’ el vuelo en viernes 13. En el 2016, el vuelo diario a Copenhague a Helsinki cayó en la misma fecha en dos ocasiones.



A diferencia de Finnair, otras aerolíneas son más ‘precavidas’ y no cuenta por este día con una fila 13 a bordo. Otras empresas regionales como Noruega y Estonian Air sí tienen una fila 13.



A las 13:31 horas GMT de este viernes 13 de enero de 2017 el avión aterrizó con normalidad en el aeropuerto de Helsinki.