Vocalista de The Offspring sacó un PhD en biología molecular

El vocalista y segundo guitarrista de la banda de rock The Offspring, Dexter Holland, se graduó del doctorado en biología molecular de la Universidad de California del Sur, según reportó el pasado 12 de mayo de 2017 la revista especializada en espectáculos Variety.

El autor de temas de gran éxito como The Kids Aren’t Alright o Why Don’t You Get a Job? llevó a cabo su tesis de PhD en un estudio sobre el VIH y otros virus de inmunodeficiencia. “Mi investigación no pretende ser una cura ni una aproximación a una posible cura, pero creo que aportando a la vasta cantidad de información que hemos recopilado sobre el VIH en los últimos 30 años, llegaremos allí en algún punto”, aseguró Holland en un comunicado.



La tesis de Holland se encuentra disponible en el repositorio digital de la biblioteca de la Universidad de California del Sur. “Esta terrible enfermedad sigue siendo una epidemia a escala global; alrededor de 35 millones de personas están infectadas en la actualidad con el virus del VIH. Alrededor de un millón de personas mueren al año a causa de la enfermedad”, añade el vocalista en su comunicado.



El cantante había estado cursando su PhD por varios años, pero interrumpió sus estudios para llevar a cabo su última gira por Estados Unidos y Europa. Entretanto, la gira actual de la banda continuará y han anunciado que sacarán nuevos temas en un futuro próximo.